班娟娟 陈国峰

原标题：奋力冲刺四季度 稳经济开足马力

近日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调，四季度经济在全年份量最重，不少政策将在四季度发挥更大效能。眼下，抓项目扩投资、深挖潜促消费，调动市场主体积极性……多地多部门正在抢抓时间窗口和时间节点，奋力“冲刺四季度”，推动稳经济政策举措全面落地、充分显效。

四季度收官季 稳经济接续发力

近日，在办结海关监管通关手续后，青岛迦南美地家居用品有限公司生产的6万条功能性毛毯顺利出口日本。公司负责人表示，公司今年以来出口实现稳健增长，这已经是日本客户第3次追加功能性毛毯订单了。

今年以来，面对超预期因素影响，我国加大宏观政策实施力度，及时出台稳经济一揽子政策和接续政策。不少地方落实落细相关政策举措，“一企一策”解决企业原材料、用工、通关、物流等问题，帮助市场主体恢复元气，实现三季度经济总体恢复回稳。

四季度是攻坚、收官季。如何抓住时间窗口和时间节点，推动政策举措发挥更大效能？

稳经济大盘四季度工作推进会议释放了一系列重要信号——“针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩大有效投资和促进消费，调动市场主体和社会资本积极性”“各部门要配套完善已定的若干重大措施、抓紧出台细则，并做好项目衔接”“各地要结合实际加大政策落实和配套力度，确保项目建设工程质量”“经济大省要发挥稳经济挑大梁作用”……

列出时间表、按下快进键。有关部门也在密集部署。

以扩大有效投资为例，水利部副部长刘伟平日前在回答《经济参考报》记者提问时表示，四季度将全力加快工程建设进度，确保全年完成水利建设投资超过1万亿元。系统梳理前期工作进展较快、有可能第四季度开工的重大水利工程项目，全力加快要件办理和前期审批立项进程，争取年底前再开工部分重大水利项目。“还将系统谋划好明年水利基础设施建设工作，以联网、补网、强链为重点，持续推进水利基础设施建设”。

扩需求稳市场 地方频出实招

在潍坊滨海区，弘润科技项目现场，5000多名施工人员正在进行管道、机泵、电器仪表设备的安装调试，预计年底进入设备联合调试阶段；在潍城区，均和云谷·潍城科技谷一期9栋单体开始建设，将构建智能制造、新一代信息技术、高端装备制造等十大产业集群发展生态；在高新区，总投资54亿元的潍坊信息技术产业园施工现场机器轰鸣，将围绕新一代信息技术产业，重点引入具有“核芯”技术的企业……

项目建设热火朝天赶进度，企业开足马力忙生产，放眼全国，这样的场景比比皆是。

记者注意到，近日，不少地方密集召开省政府专题会议、经济形势座谈会等，强调四季度是持续巩固经济回升向好趋势的窗口期、关键期。要“勇挑大梁”，锚定主要目标力争最好结果，全力打好四季度收官战，持续巩固经济加快恢复、回升向好态势。

其中，扩大有效需求仍是重中之重。比如，江苏提出，全力推动政策性开发性金融工具项目和省重大项目开工建设，尽快形成实物工作量，用市场化的办法扩大消费，有条件的地区要加快探索打造涉外消费专区。浙江提出，确保享受金融支持政策的项目四季度全部开工，加快推进在建项目实施进度，同时精心谋划明年重大项目。

此外，不少地方在制造业产业升级、加力助企纾困稳预期等方面重点发力。10月1日起实施的《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》以及10月8日发布的《贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案》均对此提出详实举措。

释放政策效能 促经济稳中提质

“从多地稳经济举措来看，聚焦重大项目建设、促进消费复苏、制造业产业升级等领域，呈现出结构调控与精准调控的特点，有利于扩大有效需求释放，推动全年经济运行在合理区间。”光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东对《经济参考报》记者表示。

高瑞东分析称，目前多地将制造业升级作为四季度重点工作，技改投资有望成为拉动下半年投资增长的重要引擎。此外，不少地方用好政策储备工具，继续发力重大项目建设。以汽车、家电等大宗消费作为主要抓手，带动四季度消费回补。

“各地正紧抓四季度窗口期奋力冲刺，确保我国经济企稳回升。下一步需全力保障产业链供应链稳定畅通，强化重点领域、重点行业和重点企业保订单、保履约。”厦门大学经济学院教授孙传旺表示。

值得一提的是，专家认为，不少经济大省着力酝酿增量政策，发挥稳经济挑大梁作用。通过在制造业投资、基建投资等领域重点发力，不仅有助于稳定经济大盘，还将加快推进新旧动能转换。

孙传旺表示，经济大省对于稳定经济大盘具有举足轻重的作用，应在促消费、扩投资等方面加快激励举措落地生效，提振市场信心，带动四季度经济稳定增长。

“经济大省具备先进制造业优势，高技术产业动能强劲，通过鼓励企业加大研发投入和技术改造，有助于强化新兴产业集聚效应，推进传统产业向高端化、智能化、绿色化升级；此外，经济大省项目质量高、偿债能力强，且拥有更多专项债剩余限额，年内具备新增专项债的发行空间，随着资金向实物工作量进一步转化，有助于基建投资延续高景气度。”高瑞东说。

(责编：申佳平、陈键)

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