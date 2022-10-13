张真齐

原标题：“十一”黄金周 民航业出行服务有亮点

一年一度的“十一”黄金周刚刚落下帷幕。受多地新冠肺炎疫情反弹等因素的影响，这个国庆假期，本地游、周边游成为了主流旅游方式，航空出行人数则呈下降趋势。

记者查询飞常准App的统计数据发现，9月30日至10月7日期间，国内航空出行总人数约为656万人次。

从机场客流量的角度来看，9月30日至10月7日，起降航班前十名的国内机场分别为广州白云、上海浦东、深圳宝安、重庆江北、杭州萧山、西安咸阳、南京禄口、长沙黄花、上海虹桥、成都双流。

“当前，各个行业既要防止疫情扩散，又要稳住经济发展大盘，安全稳定运行成为国民经济的共识。民航需求难有大幅修复空间，但稳中向好趋势依然延续。” 中泰证券一位分析师对记者说。

事实上，尽管民航出行数据不尽如人意，但不可否认的是，近期航空公司日均执飞航班量、平均飞机利用率环比继续改善，“十一”假期也催生了很大一部分民航出行的需求。

在这种情况下，国内各大航司和机场也纷纷抓住机会，不断在服务水平和乘坐质量等领域进行深耕，积极修炼“内功”。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“南航”)相关负责人介绍说：“为更便捷顺畅地服务旅客国庆假期出行，我们在广州白云机场T2航站楼42号门、值机、候机等环节设置多个‘便民服务台’，提供航班信息咨询、出行政策解答、客票改签协助等服务，同时开放104条航线的自助值机服务，加大分流引导力度，减少旅客等待时间。”

此外，在行李保障方面，南航“行李到家”成功上线珠海，服务站点增至22个，覆盖广州、北京、上海等国内大部分旅游热门航线。值得一提的是，南航于近期升级宠物托运服务，通过拍照记录运输、交付等关键环节，让宠物出行过程可知可控。

记者了解到，为营造浓厚的节日氛围，南航广州休息室于9月28日至10月7日开展国庆节系列主题活动。现场设置丰富多彩的互动环节，邀请旅客在休息室露天花园体验露营卡车、明珠特饮、茶情悦致等特色活动，传递南航“亲和精细”的服务理念。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航”)则根据近期订座趋势、历史同期的热点目的地城市，加密深圳-太原、深圳-西安、青岛-广州、无锡-深圳、南京-广州、成都-杭州、西安-杭州、上海-哈尔滨、昆明-杭州等航线。

东航新闻宣传部负责人表示：“东航还对载客量更大的宽体机的市场投放进行了调配优化，用足虹桥宽体机停机位，提高虹桥航线宽体机占比，调配一部分宽体机在杭州机场、广州机场过夜，提高节日期间的运力投放。”

值得注意的是，热门航线机型“小换大”也是东航增加运力投放的举措之一。今年国庆期间，东航对上海至深圳、重庆、长沙等航线从原有的“窄体机”调换为“宽体机”执行，合计换大机型677班。

作为北京最重要的交通枢纽之一，10月1日至7日，北京首都国际机场(以下简称“首都机场”)共运送旅客27万人次，日均3.9万人次；共保障航班3606架次，日均515架次。

首都机场媒体中心燕文颖介绍说：“为了给旅客营造浓郁的节日氛围，首都机场在2号、3号航站楼分别打造了主题景观。”其中，3号航站楼的“‘礼’赞中华 情寄家国”节日景观，以礼物盒造型为主体，并引入裸眼3D技术，带来全新视觉体验。

今年重阳节适逢国庆长假，为弘扬中华民族传统文化，传承尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，首都机场还推出“幸福重阳 情暖旅途”线下活动，进一步丰富旅客出行体验。

“结合节假日期间老年、轮椅旅客、孕妇、无人陪儿童等特殊群体旅客的出行情况，首都机场还及时做好相关人员和设备的调配，开展一对一爱心陪伴服务、轮椅服务、‘乡音’随行等贴心服务举措，助力旅客顺畅出行。”燕文颖补充说。

“从机票价格来看，今年国庆机票价格创五年来同期最低。”民航数据分析师包杰对记者说，“2022年‘十一’黄金周机票平均支付价格约650元，比2021年‘十一’降低12%，较2019年低20%，10月3日-4日是假期价格洼地，价格低至500元。”

在包杰看来，在多地疫情反弹的环境下，民航业想要实现“快速反弹”几乎是不可能的。“这种情况下，缓步复苏比较合理，这样航空公司既能够合理调配资源，又能保障航班运行的质量和安全性。”

事实上，今年以来，多项扶持政策也保障了民航业的恢复和稳定。5月的国务院常务会议提出，增加民航应急贷款额度1500亿元，支持航空业发行2000亿元债券。

此前，民航局会同财政部联合印发的《关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知》提出，从5月21日至7月20日，当每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班时，即启动财政补贴机制，对所有符合条件的航班给予补贴。对航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，并设定补贴上限为每小时2.4万元。

包杰表示，民航局和财政部的客运航班补贴，主要作用是在市场相对低迷的情况下稳定航班量，保持民航特业人员的业务和收入水平，从而夯实民航安全的基础，同时在一定程度上为面对疫情难关的民航企业提供了帮助，加快了市场信心的恢复。

可以预见的是，积极进行技术创新和服务创新的中国民航业，在政策支持下创新求变，未来会获得更多的发展机遇，实现复苏。

(责编：申佳平、陈键)

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