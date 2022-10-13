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APP越用越“膨胀”，你的手机存储还好吗？

吴涛
2022年10月13日09:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：APP越用越“膨胀”，你的手机存储还好吗？

你的手机存储空间还够用吗？近日，手机存储焦虑话题登上微博热搜，网友纷纷吐槽APP占用空间大，动不动几个GB就没了。你的手机是这样吗？该如何拯救手机存储？

“128GB手机完全不够用”

“当存储空间就剩10%左右的时候，一些APP就会有提示，程序也会出现闪退，不想焦虑都不行。”近日，手机存储焦虑话题登上微博热搜，不少网友都遇到了这种情况。

“128GB的手机，没用几个月，空间就满了，一边清理空间一边使用，非常痛苦。”有网友表示。

究其原因，除了游戏等APP制作越来越精良外，4K影视、无损音质音乐、高清拍摄等技术的普遍应用，都增加了手机存储空间的压力。

还有分析指出，现在手机存储技术已不存在瓶颈，所以APP应用厂商在开发时几乎不再考虑存储空间的问题。

这种情况下，不少消费者实际已经抛弃了低存储版本的手机。“128GB手机我已经放弃了，现在买手机起步就考虑256GB版本。”这是不少消费者目前的心态。

记者注意到，目前64GB版本手机已遭不少手机厂商抛弃，成为历史，一些旗舰机型基本都是128GB起步，有些厂商甚至已经出了1TB版本的手机。

某网友手机存储使用情况。受访用户供图。

某网友手机存储使用情况(受访用户供图)

有哪些“吃”存储空间的大户？

结合实际应用，众多网友反映，微信聊天记录是占用手机存储空间大户，甚至达到100GB以上；还有一些游戏，动辄超10GB；照片、音乐、影视作品也是“吃”存储空间的大户。

“我手机中占空间最大的是视频类APP，因为下载了很多影视作品，还全是高清。”“照片、视频占用存储空间较多，尤其是我喜爱拍摄，手机里堆满了照片。”有网友晒手机存储空间使用情况时表示。

另外，现在普普通通一个APP都可能有1GB，而且APP还会“膨胀”，使用时间越长，占用存储空间越大。有些看过的视频或使用过的数据还会自动缓存在手机中，这些无疑都会占用手机存储空间。

工信部最新的数据显示，8月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到15.2GB/户/月，同比增长10.7%。

该如何拯救手机存储？

那么，该如何拯救我们的手机存储空间？

首先要有一个良好的使用习惯，定期整理照片、视频，导出至PC或其他存储介质上；另外一些社交聊天记录、APP记录数据等可以选择性删除。

不过清理内容或存储空间也要谨慎。“手机清理软件内容，一不小心把重要文件删除了”“清理了聊天记录，再聊天时已分不清来龙去脉，物是人非”，不慎清理数据后，这些尴尬时有发生。

要慎重选择清理工具，一些所谓的内存清理软件，越清理越卡顿。据媒体此前曝光，一些不法APP打着清理内存的幌子，实际是为了让用户点击弹窗广告和引流下载其它APP，越清理下载的APP越多，占用的存储空间越大。

随着技术的进步，现在有些手机已注意到这个用户“痛点”，推出“超空间存储压缩”技术。例如，某国产手机在推出时就介绍称，重复文件只占用一份空间，低频应用无损压缩，最多可节省20GB空间。

另外，用户还可以灵活使用云存储缓解存储压力。现在国产机几乎都有了自己的云服务，可以将本地视频、照片、音乐等全部上传到云端，不过遇到没有网络时，使用可能不是太方便。

当然，除了一个良好的使用习惯外，最好的解决办法就是在预算允许的情况下，为手机上顶配。

(责编：申佳平、陈键)
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