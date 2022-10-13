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国资委：推进减租工作 减轻小微企业经营负担

张钦
2022年10月13日09:00 | 来源：北京青年报
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原标题：国资委：推进减租工作 减轻小微企业经营负担

　　国资委10月12日发布《关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知》，要求各中央企业和地方国有企业严格落实党中央、国务院关于国有房屋减租的具体政策要求，认真执行国务院各部门、各地方政府印发的关于国有企业房租减免的各类通知要求，加快推进减租工作，切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。

　　通知指出，各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金的任务，所在县级行政区域出现疫情中高风险地区后2个月内完成补充减免3个月租金任务，并于2022年12月10日前向国务院国资委财务监管与运行评价局报送减租工作总结。

　　此外，近期为落实国务院助企纾困的部署要求，有关部门陆续出台养老托幼、餐饮、住宿等行业的帮扶政策，其中对部分行业的减租政策提出了补充要求，如明确“养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底”。对此，各中央企业和地方国有企业要密切关注、认真落实国家出台的各类减租政策要求，动态调整落实举措，确保严格执行到位。

　　通知要求，各中央企业和地方国有企业要从租户角度出发，细化工作方案，明确执行政策口径，简化操作流程，公开张贴减租公告，主动对接服务租户，确保符合减租条件的租户快捷便利申领减租红利。

(责编：申佳平、陈键)
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