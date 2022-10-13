原标题：人在清醒时大脑也会“放空”

最新研究表明，一个人在清醒时走神是一种自然现象——即使有时候这种现象十分恼人。

欧洲研究人员开展的大脑成像研究挑战了人类大脑会不间断思考的观念，并指出“大脑放空”是一种独特的精神状态，此时的大脑基本上处于离线状态：一种类似于深度睡眠的模式，只是出现在人醒着的时候。

发表在美国《国家科学院学报》周刊上的这项研究结果表明，人的思维是无法持续“流动”的。

这项研究的首席研究员雅典娜·德梅齐博士称：“在自发性认知研究领域，大脑放空是相对较新的一种精神状态。该研究开辟了激动人心的新路径，让人能了解清醒时大脑放空背后的生物学机制。睡眠和清醒的界限或许并没有看上去那么泾渭分明。”

该研究团队称，由于大脑活动在持续且迅速地发生变化，要确认大脑放空的具体特点，就需要使用强有力的分析方法。

他们重新分析了此前收集的一组数据。当时，几十名健康的参与者在接受头部磁共振成像检查时，被要求在几个选项中选出与自己最为接近的精神状态。研究人员发现，与其他精神状态相比，大脑放空的情况鲜少被报告，且随着时间的推移很少反复出现。

科学家们发现，在思维受抑制或大脑放空时，大脑中的所有区域都在同时进行相互交流。而这种大脑模式还具有“全脑功能性磁共振成像信号振幅较高”的特征，这标志着“皮质唤醒水平较低”，类似于深度睡眠模式。

研究人员称，这可以解释人为何会因大脑无法区分信号而不能报告精神状态——也表明，所谓的“无法报告的瞬时精神事件”可以在人清醒时发生。研究人员说，这项研究为进一步探索大脑放空现象背后的机制铺平了道路。

(责编：申佳平、陈键)

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