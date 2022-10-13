陈 曦

原标题：面对这些谣言，擦亮双眼别被骗

人脸识别技术无法准确辨别双胞胎、卖旧手机时恢复出厂设置就能保护隐私、吃两百根香蕉相当于拍一次胸片、月饼保质期越短含防腐剂越少……刚刚过去的一个月，五花八门的谣言在网络上被传得热火朝天。

前不久，一场寒潮袭来，全国多地开启了“速冻”模式，网友们直呼“一夜入冬”。今天，科技日报记者就对9月的谣言逐一进行盘点，让这些谣言也跟着降降温。

人脸识别技术无法准确辨别双胞胎？ 真相：目前AI技术的识别准确率超90%

为迎接“十一”长假的到来，国庆节前夕很多景点门口都装上了人脸识别闸机系统进行验票。这也让“人脸识别技术无法准确辨别双胞胎”这个话题激起不少人的好奇心，而且对此说法认同的人不在少数。

“其实，利用人脸识别技术准确辨别双胞胎在人工智能（AI）界不是新问题，即使是同卵双胞胎也早就有AI做到了90%以上的识别准确率，虽然这只是在实验室拍摄条件下实现的，而且实验样本规模也比较小。”河北工业大学电子信息工程系主任、教授邱波介绍道。

目前，常见的人脸识别系统主要包括4个组成部分：人脸图像采集及检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。进行人脸识别时，人脸识别系统会首先利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点，而后用生物统计学的原理进行分析、建立数学模型，即人脸特征模板；然后对已建成的人脸特征模板与被测者的面像进行特征比对分析，根据分析的结果给出一个相似值。最终，通过这个值给出被测者的人脸识别结果。

“同卵双胞胎的面部整体外观非常相似，因此AI系统在识别时确实存在一定难度。”邱波表示，不过即使是双胞胎，面部特征还是有细微的不同，而且在现场进行人脸识别时，还可以利用视频信息捕捉到不同的表情变化，这样的人脸识别技术有能力分辨出双胞胎人脸的细微差异，甚至可以构建出双胞胎各自独特的动态面部3D模型。

不过，这需要采集大量的同卵双胞胎人脸数据作为训练样本，让人脸识别系统进行专门的训练识别。如果采用深度学习技术，涉及的神经网络层数和节点往往都非常多，导致每一次训练的成本都非常高。因此，虽然实验室条件下人脸识别在分辨同卵双胞胎方面可以达到比较高的准确率，但是在现实生活中，一般更多地会采用指纹、虹膜、声纹等其他生物特征辅助进行识别。

卖旧手机时恢复出厂设置就能保护隐私？ 真相：无法彻底清除手机存储芯片上的数据

最近，苹果新款手机上市，一些人纷纷换上了新手机。换了新手机后，很多人会选择把旧手机卖掉，但是手机里通常都存有大量私人数据，绝大部分人都认为通过恢复出厂设置就可以解决数据的清除问题。

“仅通过恢复出厂设置，是不能保障个人信息安全的。”邱波表示，手机恢复出厂设置只是把系统文件简单还原、用户数据简单删除，但在手机存储芯片上的数据并未被彻底删除，通过一些软件是可以被“找”回来的。

之所以会这样，是因为我们在进行删除数据操作时，实际上是对某一部分数据所在区域的管理空间进行“释放”（相当于注销了数据的“户口”，但数据本身还真实存在），即只是告诉手机：原数据可以被新数据覆盖。但是原数据所在区域有没有全部被覆盖不得而知，只有原数据所在区域全部被覆盖上了新数据，原始数据才会被彻底清除。

因此，要保障旧手机的信息安全，如安卓系统手机，除了恢复出厂设置外，还需要用大量不重要的视频文件反复拷贝几次，把手机的存储空间占满，这样新数据才可以覆盖旧数据，最终再恢复一次出厂设置就比较安全了。

对于苹果手机，虽然它恢复出厂设置是通过“抹掉所有内容和设置”功能来实现的，但是仍然建议用户在“抹掉所有内容和设置”后，再拷贝大量不重要的视频文件覆盖原系统数据，而后再进行一次“抹掉所有内容和设置”的操作，这样才可以确保个人信息安全。

吃两百根香蕉相当于拍一次胸片？ 真相：辐射量微乎其微可以每天放心吃

秋天是水果大量上市的季节，每隔一段时间，就会有一种我们常吃的水果“深陷”不健康的传言。

这次“躺枪”的水果是香蕉，传言声称“吃两百根香蕉相当于拍一次胸片”。香甜软糯的香蕉怎么和辐射扯上了关系？

对此，天津科技大学食品科学与工程学院教授王浩表示，香蕉的辐射主要来源于矿物质钾。香蕉属于高钾水果，每100克香蕉中含有380毫克到420毫克左右的钾元素，天然钾中约有0.0117%的放射性钾40。相关的研究数据显示，我们平时吃一根香蕉，带来的额外电离辐射剂量大约有0.0778微西弗。

“虽说电离辐射会对人体有一定的损害，但是香蕉所带来的辐射量微乎其微，吃7万多根香蕉的辐射量才与拍一次胸部CT的辐射量差不多。”王浩表示，“抛开剂量谈毒性”是不科学的，而且人体内多余的钾元素，会随着每天的新陈代谢被排出体外，所以香蕉即使每天都吃也不会危害健康。

其实，比香蕉含钾量高的食物有很多，比如香菇、紫菜、海带、土豆、木耳等。而且钾元素是人体必需的元素之一。人体如果缺少钾元素，就会出现心律失常、心跳加速等一系列问题。

月饼保质期越短含防腐剂越少？ 真相：保质期与很多因素有关

今年9月10日是一年一度的中秋节，而过中秋节绝对少不了节日“官配”——月饼。但有传言称，购买月饼的时候一定要看保质期，保质期越短防腐剂含量就越少，月饼的质量也就越好。但事实真是如此吗？

对此，王浩介绍，食品的保质期就是安全有效期。除了和防腐剂有关外，月饼的保质期还与原料新鲜度、加工过程、加工条件，以及后续储存条件等多重因素有关。

王浩举例说，比如制作月饼的原料比较好，其微生物水平比较低，那么就会延长后续保质期；采用焙烤工艺热加工的月饼，其保质期就会长于冰皮月饼等含水量比较高的月饼。

除此之外，月饼制作的环境也对其保质期有影响。若生产条件比较完善，月饼保质期就会长一些；可若生产条件比较差，保质期就会相对短。“通常来说，大型月饼生产商的生产条件一般相对较好，如果月饼的制作配方不变，在生产水平和工艺不变的情况下，保质期应该相对稳定才对。”王浩表示。

“要想延长保质期，一方面要做好抑菌；另一方面要防止脂肪的氧化。”王浩表示，有一些企业会采用一些天然植物来源的抗氧化剂，来抑制月饼油脂氧化。还有的月饼生产厂家会通过在包装内充入惰性气体，来延长保质期。一般来说，这些做法可以在不影响月饼品质的前提下延长其保质期。

“月饼的保质期一般在60天左右，除去生产、流通、销售环节所消耗的时间，消费者买到手后的消费期估计只有约半个月，大家与其纠结保质期的长短，不如多关注产品本身的品质。”王浩建议道，月饼不要长期储存，最好将其当作节令食品尽快吃完。

(责编：申佳平、陈键)

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