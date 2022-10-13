中国工程机械工业协会：9月挖掘机出口销量同比增73.3%
2022年10月13日10:34 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者申佳平）据中国工程机械工业协会官网显示，中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年9月销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。
2022年1-9月，共销售挖掘机200296台，同比下降28.3%；其中国内119990台，同比下降48.3%；出口80306台，同比增长70.5%。
(责编：申佳平、吕骞)
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