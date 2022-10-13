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冬季供暖启动在即 迎峰度冬能源保供加速推进

黄盛
2022年10月13日17:27 | 来源：人民网
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10月以来，随着北方较多省区气温下降，冬季供暖启动在即，电力、煤炭等行业的迎峰度冬能源保供工作备受关注，电网企业也对冬季保供进行了谋划。

“各项保电措施一定要严之又严、细之又细、确保落实……”日前，在河南省光山县融媒体中心电力保供现场，国家电网光山县供电公司纪委正在进行专项督导，以进一步压实责任，确保重大保电工作落实到位。

据悉，今年以来，国网光山县供电公司开展“一月一主题”执纪教育监督专项行动，每月选取1个廉洁主题开展典型案例大学习大讨论，积极营造干事干净氛围，同时定期到班组站所为一线人员上廉洁党课，面对面听取职工群众意见建议。

此外，多位行业人士表示，受益于电力市场化改革，市场化交易电价上涨，火电企业的经营压力也在减小，有望进一步助力冬季保供。也有电力企业负责人认为，确保今冬明春电力供应平稳有序，需要通过压实各方保供责任、加快电网投资建设、推动优化电源结构、着力强化负荷管理等措施做好全力保电任务。

(责编：郭思邈、吕骞)
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