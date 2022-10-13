人民网北京10月13日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，日前，我国首个万吨级48K大丝束碳纤维工程第一套国产线生产出合格产品，意味着我国大丝束碳纤维从关键技术突破、工业试生产、产业化，走向了规模化生产。

48K大丝束碳纤维。受访者供图

在碳纤维行业内，通常将每束碳纤维根数大于4.8万根（简称48K）的称为大丝束碳纤维。大丝束碳纤维被称为“新材料之王”“黑黄金”，应用在风能、太阳能、高铁动车、飞机部件等行业。

据介绍，此次投产的大丝束碳纤维，是一种含碳量在95%以上的高强度新型纤维材料。其力学性能优异，比重不到钢的四分之一，强度却是钢的7至9倍，并且还具有耐腐蚀的特性。此外，48K大丝束碳纤维的优势是在相同的生产条件下，可以大幅度提高碳纤维单线产能和质量性能，实现生产低成本化，打破碳纤维高昂价格带来的应用局限。

48K大丝束碳纤维生产线。受访者供图

业内人士表示，碳纤维技术壁垒比较严重。长期以来，中国碳纤维发展主要是在小丝束碳纤维方面实现了突破，但是由于小丝束碳纤维成本高，影响了下游企业应用碳纤维的积极性。

“我们联合10余家高校、科研院所、企业，经过十余年努力，从装备到工艺，为大丝束量身定制了专用生产线，实现了碳纤维从12K到48K的突破。”中国石化上海石化副总经理黄翔宇介绍，中国石化上海石化碳纤维产业基地计划于2024年全部建成投产，届时共达到2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年大丝束碳纤维产能，满足国家各个领域的需求。

(责编：郭思邈、吕骞)

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