林业和草原局2022年第四季度例行发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京10月13日电（记者余璐）记者从国家林业和草原局近日举行的2022年第四季度例行发布会上获悉，《湿地公约》第十四届缔约方大会（以下简称“COP14大会”）定于11月5日至11月13日举办，将在中国武汉设线上线下主会场，在瑞士日内瓦设线上线下分会场。

“自COP14大会进入倒计时以来，各项筹备工作紧张有序进行，大会筹备主体工作基本就绪。”国家林业和草原局湿地管理司二级巡视员杨锋伟介绍，一是COP14大会模式确定，武汉主会场主要活动包括COP14大会开幕式、部级高级别会议、中国履约30周年成就展、中国系列边会、湿地现场考察，并发布《武汉宣言》。日内瓦分会场主要活动包括全体会议、常委会会议、区域会议、各国边会、国际湿地展、闭幕式等。

“二是，3项COP14大会成果协调工作正在推进。第一，《武汉宣言》积极推进，正在多边磋商，届时将在COP14大会正式发布；第二，《2025后全球湿地保护发展战略框架》正由公约常委会牵头制定，我方全程参与；第三，‘国际红树林中心’各项筹备工作正有序推进。”杨锋伟说。

记者了解到，目前，COP14大会宣传工作有序展开，COP14大会媒体中心已在武汉成立，并开始运行。COP14大会东道国网站基本完成上线试运行，近日即将正式运行。COP14大会东道国网站有中文、英文、法文、西班牙文4个版本，旨在提供COP14大会会议服务和管理，宣传中国生态文明建设和湿地保护成就，开展湿地科普宣传，展现湿地之美。

会上，武汉市人民政府重点工程督查协调办公室副主任李瑛表示，为营造浓厚的社会氛围，武汉市在沙湖建设了湿地艺术园，这座与湿地比邻而“居”的艺术花园群，是武汉市重点打造的“湿地花城”公共空间示范区，将成为大家感受城市湿地景观的新打卡地。

李瑛透露，COP14大会会期正值秋冬候鸟迁徙季，作为东亚-澳大利西亚候鸟迁飞路线的“中转站”，武汉湿地将迎来万鸟齐飞的壮观景象。

“另外，我们还将打造高铁、地铁湿地主题专列，在重要道路、区域投放湿地公益广告，积极传播生态文明理念，进一步提升COP14大会的关注度，增强市民的湿地保护意识，引导带动更多市民参与湿地保护行动。”李瑛说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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