自重组以来，国家能源集团以保障国家能源安全为基，以推动绿色低碳发展为要，向美而行，研发绿色低碳技术，加大清洁能源开发力度，推动煤电化运全产业链绿色专心发展，擦亮企业高质量发展底色。

推动向美而行 煤电化运全产业链绿色转型

重组以来，国家能源集团推进煤电化运全产业链绿色转型，为实现可持续发展提升其绿色发展的“成色”。集团累计建成34座国家级绿色矿山，36座省级以上绿色矿山。

黑岱沟露天煤矿复垦区。国家能源集团供图

其中，神东煤炭推动矿区生态治理面积达473平方公里，植被覆盖率由开发初的3-11%提高到65%，构建了煤矿地下水库群；准能集团在建成总产能6900万吨两座煤矿的同时，将昔日的“鸡爪子”山改造为绿色矿区和万亩良田，复垦率达到100%；雁宝能源依托“东部草原区大型煤电基地生态修复与综合整治技术及示范”国家科技项目，废迹地治理率达100%……

同时，国家能源集团探索煤炭开采智能化建设，世界首套8.8米超大采高智能工作面、矿鸿操作系统、世界首个极寒工况5G+矿用卡车无人驾驶等先进技术，为煤炭绿色、高效开采提供了强有力的支撑。

在推动煤炭清洁高效利用方面，国家能源集团各火电企业加快推动转型升级，打造更加安全可靠的保障性电源、更加灵活高效的调节性电源、更加绿色低碳的清洁型电源、更加先进智能的智慧型电源。例如，浙江舟山电厂4号机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物等常规大气污染物均达到燃气电站标准。同时，燃煤电厂参与周边城市垃圾、污泥等固废处理，助力打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。

从更长远的角度看，煤炭要开辟变燃料为原料的清洁利用新途径。为此，国家能源集团推进煤制油化工创新基地建设，推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。例如，鄂尔多斯煤制油项目自投产以来，各种污水处理装置运行稳定，出口水质合格，实现污水零排放。煤直接液化国VI汽油已批量生产，车用汽油在满足国家标准各项指标要求外，硫含量只有不足1毫克/千克，远低于国VI标准10毫克/千克的限值，在改善空气质量的同时降低了发动机硫腐蚀，延长车辆使用寿命。

在煤炭运输方面，近年来，国家能源集团加快建设高效环保运输大动脉，现年运输能力3.5亿吨的朔黄铁路，通过生态绿化、污水处理、换铺无缝线路、安装隔音屏障等方式，发挥电气化重载铁路优势，推进我国铁路装备重载化、智慧化发展迈入新阶段。黄骅港“两湖三湿地”生态水系统、临海绿色景观带、自然生态苗蔬基地的建设，使港区绿化面积多达121万平方米。

助力实现“双碳”目标 加大清洁能源开发力度

1994年的新疆达坂城风电场建成投产，为我国商业化运营风电场拉开序幕；2010年的江苏如东30兆瓦海上潮间带试验风电项目，推动了我国风力发电从陆地迈向海洋；2011年的安徽来安大型低风速示范风电场，促进内陆地区大量低风速资源的开发利用；2017年的南非德阿风电项目，是中国发电企业在非洲集投资、建设、运营为一体的风电项目……

从高风速到低风速地区资源开发，从陆上风电到海上风电，从“引进来”到“走出去”，国家能源集团从单一风电到综合能源，推动我国风电产业提高效率、降低成本、拓宽边界，实现大规模开发与高质量发展。截至2021年底，国家能源集团风电装机5000万千瓦，位居世界第一。

与此同时，国家能源集团推动新能源发展的一系列配套措施相继出台：制定碳达峰碳中和行动方案，印发加快光伏产业发展的指导意见，成立沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地项目工作专班，加大新能源投资决策授权放权力度，完善考核激励措施，建立各单位一把手亲自参与、主管领导重点推进新能源发展的工作机制，定期召开集团领导、职能部门和重点单位参加的新能源项目协调推进会。各专业公司、区域电力公司在组织机构、人力资源、资金流向等方面优先保证新能源项目发展。

2020年实现新能源两个500万＋，2021年新能源开工1968万千瓦，新增装机1089万千瓦。2022年国家能源集团集中开工的电力项目中，可再生能源占比60%，全年规划开工新能源项目2000万千瓦、投产1500万千瓦新能源项目，“十四五”规划新增新能源装机9000万千瓦。

为构建清洁低碳、安全高效现代能源体系，国家能源集团有序布局氢能、储能等新兴产业，形成涵盖风能、太阳能、生物质能、潮汐能、地热能在内的门类齐全的新能源产业体系，统筹可再生能源“基地式、场站式、耦合式”开发，加快推进西北“风光火储”、西南“风光水储”、东中部“风光气氢储”等综合能源项目，推动新能源发展。

推动高质量发展 加快绿色低碳技术研发

煤炭高效开采是全产业链绿色转型关键一环，国家能源集团加快核心技术攻关，为高质量发展提供动能。

以神东煤炭集团为例，自2018年1月成立神东高端设备研发中心以来，截至2022年9月，累计研发设备及零部件14544种，投入使用143万件，共计21.72亿元。其中，世界首台套8.8米采高超大采煤机、1350升/分超大流量泵站，大功率超薄煤层采煤机、薄煤层掘锚机、梭车、锚杆机等高端装备，对煤炭生产企业和煤炭装备制造企业具有重要意义。

在燃煤发电领域，国家能源集团推动煤电升级改造、绿色发展， 高效灵活二次再热发电机组研制及工程示范项目，攻克了高效灵活、污染物超低排放、智能化控制、机组快速启停、深度调峰等关键技术。宿迁二次再热机组效率达48.11%，项目核心设备和控制系统实现自主可控，推动煤炭清洁高效利用，支撑可再生能源发展。

此外，燃煤锅炉混氨燃烧技术，可降低二氧化碳排放比例35%以上；15万吨/年燃煤电厂二氧化碳低能耗吸收法捕集技术，为煤电行业实现“双碳”目标提供技术方案；燃煤电站低成本超低排放控制技术及成套装备，在600兆瓦等级机组示范应用；大型燃煤机组资源化处置多种污泥固废关键技术，推进综合能源服务和循环经济发展。

现代煤化工是煤炭清洁高效利用的重要途径。从鄂尔多斯108万吨/年煤直接液化项目、包头60万吨/年煤制烯烃（MTO）项目，到宁煤400万吨/年煤间接液化项目，国家能源集团获得了不同于石化路线的煤化工产品及煤基特种燃料。推进源头减碳和终端减碳，利用产品固碳，开展二氧化碳捕集、封存与综合利用，实现绿电、绿氢等新能源与现代煤化工耦合发展。2022年9月19日，榆林化工5万吨/年聚乙醇酸（PGA）可降解材料示范项目建成投产，推动了我国煤化工产业向“高端化、多元化、低碳化”转型发展。

在加快发展新能源的同时，国家能源集团支持和带动国内新能源设备、工程、运维技术快速发展，实现产业上下游企业协同发展。以风电为例，国家能源集团通过培育和突破新技术，提升了我国海上风电施工装备自主研发的制造能力和开发速度，为新能源大规模开发奠定了基础。同时，在推动新能源开发过程中，国家能源集团也参与了新能源行业技术标准制定。其中，龙源电力主编了《智能风电场技术导则》，国电电力制定了《新能源区域公司智慧企业建设标准》。（杜燕飞、莫非）

(责编：郭思邈、吕骞)

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