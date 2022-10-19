人民网北京10月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，10月10-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。

国家发展改革委表示，当前生猪价格已处于历史较高水平，建议养殖场（户）保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

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