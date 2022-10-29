原标题：中国推动四季度经济好于三季度 “扩投资”继续发力

中新网10月29日电(中新财经记者 李金磊)三季度中国经济增长3.9%，明显好于二季度，而要拓展经济回稳向上的态势，四季度是关键窗口期。

10月26日召开的国务院常务会议要求，努力推动四季度经济好于三季度，保持经济运行在合理区间。

三季度中国经济恢复向好，投资“功不可没”，而要让四季度经济乘势而上，扩投资将继续扮演重要角色。

投资对经济恢复的关键作用增强

国家统计局近日发布的数据显示，前三季度，全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%，增速比1—8月份加快0.1个百分点，连续两个月小幅回升。三季度固定资产投资(不含农户)增长5.7%，增速比二季度加快1.5个百分点。

其中，基建投资“五连升”。前三季度，基础设施投资同比增长8.6%，增速比1—8月份加快0.3个百分点，连续五个月回升。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录指出，随着稳经济一揽子政策和接续政策效能不断释放，重大项目建设加快推进，有效投资规模持续扩大，对经济恢复的关键作用增强。

东方金诚研报认为，扩投资是三季度稳住经济大盘政策的主要发力点，其中基建投资持续提速，制造业和社会领域投资保持两位数高增长，有效抵消了房地产投资下滑的影响。

在四季度形成更多实物工作量

对于扩投资，国务院常务会议进一步作出部署：财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。相关协调机制要持续高效运转，推动项目加快开工建设，确保工程质量。对未按时开工的，调整资金用于新项目。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。

在中国民生银行首席经济学家温彬看来，两项近期出台的政策工具仍被委以重任，其中，通过政策性开发性金融工具推动项目加快开工建设。会议强调要“支持民间投资参与重大项目”，以力图扭转近期民间投资的下行态势。

扩大投资需要“真金白银”的支持。

国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案，明确指导政策性开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度，优先支持专项债券项目建设。

中金宏观研究报告认为，四季度仍是基建实物量形成的高峰期，并有望持续至明年。安信证券发布的报告也表示，四季度有效投资有望持续扩大，基建投资持续提速可期。

多地重大项目集中开工

中新财经注意到，近期，多地重大项目集中开工，很多地方明确了四季度重大项目建设目标和重点。

其中，安徽省举行2022年第四批重大项目开工动员会。此次开工的重大项目达924个，总投资8026.9亿元，预计年内完成投资699.4亿元。

贵州公布《推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案》，要求加快新开工一批重大项目，第一轮50.25亿元政策性开发性金融工具支持的53个项目9月底开工，第二轮22.99亿元支持的21个项目11月底前开工。四季度新开工亿元以上项目529个、总投资4302.65亿元。

上海印发《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》，确保全年重大项目完成投资额超过2000亿元。

“基建投资将继续发挥托底作用。”温彬认为，近期决策层出台的一系列稳经济接续政策仍把基建投资作为重点，再加上四季度可能提前发行一部分明年专项债，基建将继续保持较快增长。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

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