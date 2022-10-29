李延霞

原标题：新华全媒+｜银保监会有关部门负责人谈行业热点问题

新华社北京10月28日电 当前，银行业保险业支持实体经济成效如何？金融风险防控形势怎样？银保监会有关部门负责人28日进行了回应。

全力支持稳住宏观经济大盘

银保监会有关部门负责人表示，银保监会持续推动银行保险机构加大金融服务力度，全力支持稳住宏观经济大盘。前三季度，人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。

该负责人表示，银保监会联合相关部门出台制造业和部分领域设备更新改造信贷政策，支持金融机构扩大制造业中长期贷款投放。

数据显示，前三季度，制造业贷款、基础设施建设贷款分别增加4.2万亿元、3.4万亿元。

该负责人表示，银保监会引导银行保险机构不断优化科技金融服务。三季度末，科技型企业贷款余额同比增长42.3%，远高于各项贷款增速。

据介绍，为着力稳就业保市场主体，银保监会引导银行机构进一步支持受疫情影响行业企业纾困发展。前三季度，批发零售业、交通运输仓储邮政业、租赁商务服务业、住宿餐饮业贷款合计增加5.7万亿元。

普惠型小微企业贷款增量已超过去年全年

银保监会有关部门负责人表示，2022年以来，在国内疫情多点散发、国际局势动荡等超预期因素影响下，小微企业等市场主体普遍遭遇生产经营困难。银保监会强化监管引领，督促银行业保险业加大对小微企业的金融支持力度，帮助市场主体纾困解难。

数据显示，截至今年9月末，全国小微企业贷款余额58.04万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额22.93万亿元，同比增速24.10%，较各项贷款增速高13.18个百分点，有贷款余额户数3811.04万户，同比增加626.39万户。

“今年前9个月，普惠型小微企业贷款增量达到3.86万亿元，已超过去年全年增量。国有大型银行普惠型小微企业贷款余额8.36万亿元，较年初增长1.89万亿元，已超额完成全年1.6万亿元增量目标。”该负责人表示。

据介绍，今年前9个月，银行业金融机构为214.62万户中小微企业、个体工商户、货车司机贷款办理了延期还本付息，延期金额为5.11万亿元。

重点领域风险得到有效防控

银保监会有关部门负责人表示，当前银行业保险业保持平稳运行的良好态势，重点领域风险得到有效防控，风险抵御能力增强。

数据显示，三季度末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加2030亿元，不良贷款率1.74%，较年初下降0.06个百分点。

该负责人介绍，前三季度，银行业金融机构共处置不良资产2.14万亿元，同比多处置1929亿元。影子银行风险持续收敛，类信贷影子银行规模较历史峰值压降超29万亿元。

数据显示，三季度末，银行业金融机构拨备余额7.8万亿元，拨备覆盖率203.4%，同比上升11.6个百分点。商业银行资本充足率15.09%，同比上升0.29个百分点。保险公司平均综合偿付能力充足率220.8%，继续保持较好水平。（新华网）

(责编：罗知之、杨迪)

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