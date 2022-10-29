于文静

原标题：生猪存栏量连续5个月以上回升 农业农村部部署做好稳产保供

据农业农村部28日消息，当前能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，各地农业农村部门将在确保产能、支持政策、非洲猪瘟防控等方面，扎实做好稳产保供重点工作。

农业农村部28日在北京召开生猪生产供应视频调度会，安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。

据了解，当前生猪基础产能稳固，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实基础。

会议要求，各地农业农村部门扎实做好生猪稳产保供重点工作，紧盯能繁母猪存栏量变化，适时采取有力措施，确保生猪产能稳定在合理水平。保持用地、环保、贷款等长效性支持政策的延续性、稳定性，稳定养殖预期。毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控。统筹推进新冠肺炎疫情防控和生猪稳产保供工作，及时解决可能出现的运输、销售受阻问题，维护正常产销秩序。

会议指出，广大养殖场户是生猪生产经营主体，在稳产保供中发挥着基础和关键作用。养殖场户要合理安排生产，不压栏、不二次育肥，切实规避市场风险，共同促进产业平稳发展。(新华网)

(责编：罗知之、杨迪)

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