王承冈 伍露露

原标题：从“会种田”到“慧种田” 湖南祁阳村民抱团致富

张福雄的稻田。 祁阳市委宣传部供图

秋日，走进湖南省祁阳市进宝塘镇枫梓塘种养专业合作社，一台大型烘干设备正有序运转。种粮大户张福雄认真操作着烘干机，一旁的传输管道源源不断涌出金黄稻谷。

今年是张福雄种粮的第十三个年头。从最初抱着试一试的想法流转没人种的撂荒地，到如今承包900多亩土地种植粮食，他用勤劳双手和坚韧毅力，逐渐种出了“一片天”，更带领合作社种植户们在希望的田野里走出了一条致富路。

张福雄最初与种粮结缘实属偶然。2009年，他从广东打工回乡，寻思着常年在外务工并非长久之计，想在家找点事做，同时方便照顾老小。

村里老支书听说了后，便找上门来：“现在年轻人都去外面打工了，村里很多田都没人种了，不如承包下这些田种水稻？”

张福雄觉得可以试一试，便承包了组里80多亩稻田，没想到当年就喜获丰收，平均亩产值1500多元，除去开支每亩获纯利600多元，总利润近5万元，算起来比在外打工强，这让他信心倍增。

第二年，他扩大种植规模至200多亩，获得了更为可观收益。种田也从最初的“试一试”变成了一份“有奔头”的事业。经过十余年的奋斗，他的种植规模已达900余亩。

2014年，张福雄注册成立枫梓塘种养专业合作社和山福农机专业合作社，带动培养了一大批种植大户，光种植规模200亩以上的就有4人，还帮助贫困户直接入社。

“这些年来，国家和政府对我的支持很大，种田惠农政策一项都没有落下。缺少资金，政府帮忙协调贷款。没有技术，农技部门的技术人员上门指导。我也想响应国家号召，带领大家一起脱贫致富。”张福雄说。

目前，合作社每年需要长期雇工4人，每年阶段性雇工上百人次，其中大部分都是曾经的贫困户，极大解决了困难群体收入问题。

由于在合作社可共享机械、技术，种植户们可一起购置大型拖拉机、收割机等设备，节省租赁农机的开支，与农资经销商、粮食收购商的议价能力也得到提升，每亩可节本增收约30元至50元，大大提升了种植效益。

经过多年发展，张福雄已实现从依靠经验摸索的“会种田”到机械化、智能化的“慧种田”的转变。

为种好这900多亩地，张福雄购进了拖拉机、高速插秧机、收割机、无人机、播种流水线等农业机械18台(套)，并成立了专业化的农机合作社。

2020年，张福雄投资80万元购买了4组烘干机组，建立了烘干中心，日处理能力60吨。今年，他又另租场地建起了占地面积6000平方米集“生产、加工、销售”一体化中心，新增了2组烘干设备，新建智能叠盘催芽密室、工厂化育秧大棚等基础设施，初步完善了从催芽播种、育秧移栽、病虫害防治、收割烘干一体化产业链，全部实现机械化。

他表示，后续还将计划用3至5年时间，建立仓储中心和稻米加工厂，打造集生产、收购、加工、销售于一体的大型化、多功能、综合性的农业实体。“我种粮了十三年了，现在党的政策越来越好，给农业、农村、农民带来了更大发展机遇，我会继续坚持下去，带领乡亲们一起种粮，共奔幸福之路。”张福雄信心满满。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经