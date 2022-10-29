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网红产品靠什么“长红”

李 斌
2022年10月29日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：网红产品靠什么“长红”

不久前，《柳州市柳州螺蛳粉产业发展条例》在广西获批通过，对柳州螺蛳粉产业进一步规范化、品牌化发展做出详细规定，构建了从原材料到舌尖的整套规范，旨在推动螺蛳粉实现从“网红”到“长红”的跨越。

一段时间以来，不少地方特色产品借助直播带货等营销方式快速走红，促进了当地经济发展。手机变成“新农具”、带货带出生产力，地方特色产品通过直播镜头汇聚起数量庞大的粉丝，打破了原本的地域限制，成为助推乡村振兴的新动力。

应看到，依托互联网快速走红，不代表产业能保持“长红”。在产品走俏的同时，一旦放松对品质的追求，做不到规范化发展，就可能产生市场乱象。如何保护和发展地方特色的网红产业，将其打造成经久不衰的“长红”产业，值得思考。

产品走红网络是个口碑传播的过程，而要打造规范、“长红”的产业，不可能只依靠网络营销，更需要坚守品质、打造品牌。这就要求有关部门做好顶层设计、建立产业规范，企业坚守品质价值，与行业共同维护品牌。

面对本地特色产品的走红，有关部门切不能盲目乐观，要用工业化理念、产业链思维做好顶层设计，呵护、培育产业。例如，及时出台产业发展规划对产业进行政策扶持，从原料基地、产业园区到品牌发展，引导形成本地全产业链，做大做强做精特色产业。

坚守品质、打造品牌，离不开规范的建立。要想避免网红产业昙花一现，就需要通过制定地方标准，建立产品规范；申请地理标志证明商标，防止本地特色产品被外地“截胡”；加大产品质量抽检频次，防止以次充好损害品牌形象；打造公用品牌，提高品牌影响力，建立特色产业发展的“护城河”。像柳州这样，用好地方立法权，将产业发展纳入法治轨道，让地方特色网红产业持续健康发展有了刚性约束，抓住了把网红产业打造为“长红”产业的关键一招。

网红产业不能只享受“红”带来的利好，而不承担“红”背后的责任。在网红产品持续热销、品牌影响力与日俱增的同时，诸如“蹭流量”等现象可能会出现，需要有关部门、行业与企业形成合力，共同应对。有关部门要加强行业监管、行业要强化自律、企业要强化质量控制，共同维护好地方特色产业的品牌形象。

(责编：罗知之、杨迪)
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