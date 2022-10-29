数据来源：滦平县委宣传部

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“全面推进乡村振兴”“坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动”“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。

民族要复兴，乡村必振兴。近年来，河北省滦平县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极推进乡村振兴各项工作，探索出一条经济与生态互融共生、互促共进的新路子。滦平县持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，目前全县有劳动能力和就业意愿脱贫人口24186人全部实现就业；坚持不懈地推进生态文明建设，去年治理水土流失面积58平方公里，恢复矿山地质环境987亩、复垦785亩，完成营造林面积26.5万亩，全县森林覆盖率达到62.38%；大力发展中药材种植、乡村旅游等绿色产业，生态富民路越走越宽，2021年，农民人均可支配收入达到14107元，较2018年同比增长39.5%，脱贫人口人均纯收入达到10786.68元，较2018年同比增长56.88%……农村生态环境持续好转，绿色产业加速发展，一幅山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷正在滦平县徐徐铺展。

长城国家文化公园金山岭段建设稳步推进，“5G+智慧农业”模式蓬勃发展，燕山中药材经济核心示范区建设工程深入推进……如今的滦平县，绿色发展的底色越来越亮丽，乡村振兴的步伐不断加快，呈现出一派欣欣向荣、生机勃勃的景象。

（本报记者 邓剑洋）

《 人民日报 》（ 2022年10月29日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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