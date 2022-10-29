张钦统筹/余美英

原标题：2021年中国创新指数比上年增8%

国家统计局10月28日发布数据，据国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组测算，2021年中国创新指数达到264.6（以2005年为100），比上年增长8.0%。

分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到296.2、219.0、353.6和189.5，分别比上年增长11.3%、4.4%、10.6%和2.8%。测算结果表明，2021年，我国创新发展水平加速提升，创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出较快增长，创新成效进一步显现，为推动高质量发展提供了有力支撑。

中国创新指标体系

分成三个层次

据了解，中国创新指标体系分成三个层次。第一个层次用以反映我国创新总体发展情况，通过计算创新总指数实现；第二个层次用以反映我国在创新环境、创新投入、创新产出和创新成效等4个领域的发展情况，通过计算分领域指数实现；第三个层次用以反映构成创新能力各方面的具体发展情况，通过上述4个领域所选取的20个评价指标实现。

数据显示，2021年我国创新环境指数为296.2，比上年增长11.3%。该领域5个评价指标指数全部实现增长，其中，享受加计扣除减免税企业所占比重指数、劳动力中大专及以上学历人数指数实现两位数增长，增速分别达20.4%和14.8%；人均GDP指数、理工科毕业生占适龄人口比重指数、科技拨款占财政拨款的比重指数分别增长8.1%、7.0%和6.7%。

2021年创新投入指数为219.0，比上年增长4.4%。该领域的6个评价指标指数五升一降，其中，基础研究人员人均经费指数实现两位数增长，增速为12.0%；每万人R&D人员全时当量指数也实现较快增长，增速为9.2%；开展产学研合作的企业所占比重指数、有研发机构的企业所占比重指数、R&D经费占GDP比重指数分别增长6.3%、4.8%和1.6%；企业R&D经费占主营业务收入比重指数下降6.4%。

“创新产出”5个评价

指标指数全部实现增长

2021年创新产出指数为353.6，比上年增长10.6%。该领域5个评价指标指数全部实现增长，其中，每万名R&D人员专利授权数指数、每万名科技活动人员技术市场成交额指数和每百家企业商标拥有量指数均实现两位数增长，增速分别达16.2%、16.2%和13.6%；每万人科技论文数指数、发明专利授权数占专利授权数的比重指数分别增长4.2%和3.5%。

人均主营业务收入指数

实现两位数增长

2021年创新成效指数为189.5，比上年增长2.8%。该领域的4个评价指标指数三升一降，其中，人均主营业务收入指数实现两位数增长，增速为10.8%；单位GDP能耗指数、新产品销售收入占主营业务收入的比重指数分别增长2.8%和0.8%；高新技术产品出口额占货物出口额的比重指数下降2.8%。

文/本报记者 张钦 统筹/余美英

(责编：罗知之、杨迪)

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