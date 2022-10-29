夏宾

原标题：中国央行：前三季度人民币贷款增加18.08万亿元

中国央行28日公布2022年三季度金融机构贷款投向统计报告，据其统计，2022年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元(人民币，下同)，同比增长11.2%；前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。报告提到，房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升。

报告称，2022年三季度末，本外币企事业单位贷款余额137.08万亿元，同比增长13.1%，增速比上半年高0.5个百分点，比上年末高2.1个百分点；前三季度增加14.5万亿元，同比多增3.77万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额49.94万亿元，同比增长14.5%，增速比上半年高0.1个百分点，比上年末高8.3个百分点。中长期贷款余额83.86万亿元，同比增长12.7%，增速比上半年高0.7个百分点，比上年末低1.3个百分点。

同时，报告中的数据显示，工业中长期贷款增速持续提升，普惠金融领域贷款保持较快增速，绿色贷款保持高速增长，涉农贷款增速平稳增长。

中国银行研究院研究员梁斯表示，金融机构对经济重点领域和薄弱环节支持力度保持在较高水平，信贷结构呈现出“强工业、拓普惠、提绿色、稳农业”的特征。

报告提到，2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，上述数据说明保持房地产信贷平稳有序投放，金融机构房地产开发贷款投放明显提速，“保交楼、稳民生”工作积极推进，涉房类信贷投放对房地产行业融资继续形成有力支撑，房地产合理的资金需求正在得到满足，有利于维护房地产市场平稳健康发展。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

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