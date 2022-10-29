原标题：“双十一”将至 铁路部门加大货运特快班列检修力度

铁路部门加大对货运特快班列检修力度。 中新社记者 贾天勇 摄

28日，中国铁路北京局集团有限公司表示，随着“双十一”的来临，铁路部门加大对货运特快班列的检修保养力度，加强运行全过程盯控，确保货运特快班列运行安全。

特快货物班列是专为零散白货、电商快递货物设计的，除高铁之外铁路最高运行速度等级的货物列车，具有高速准点、安全稳定、办理简便的特点，在中长距离白货运输方面较其它运输方式竞争优势明显，有效助力国内大循环。

每天上午，特快班列到达位于北京市大兴区的黄村站卸货后，立即被推送到北京车辆段黄村运用车间检修库内，库检班组按照客车的检修标准进行作业。

据北京车辆段相关负责人介绍，特快班列入库后，首先要进入地沟线路检修，库检班检车员分别进行车上车下作业：在列车车下对车钩连接部、走行部、制动系统、车下电池箱和充电箱、车端电力连接线、发电车下柴油发电机组等部件进行技术检查。同时，车上检车员主要对全列电器绝缘进行测量，并对车上电器配电柜、车厢内照明、客车运行安全监控系统以及车门等设备状态进行全面检修，对不符合限度和影响安全运行的部件，进行维修或更换。最后，通过对全列车全面的精检细修后，确保特快行邮班列车上车下各部件状态良好，对车上确保每节车端、货箱的照明良好，各车厢端门(包括货仓拉门)状态作用良好，锁闭到位。确保每节车厢里的客车运行安全监控系统状态良好，从而达到下次运行前的出库质量要求。班列开行8年来，该段共检修保障44800辆车安全运行。

负责人表示，除了车辆检修维护，该段还负责货运列车值乘保障工作。以北京至上海闵行的特快班列为例，列车装满货物后，车辆乘务员需要在黄村站始发中途分别在徐州、南京站进行技检作业，经过13小时30分到达上海闵行物流中心卸货后，重新装货后返回黄村物流中心卸货，全程共需要2天的时间，车辆乘务员在跟车运行中，通过车上客车运行安全监控系统，时刻盯控全列车运行状况，通过车载配电柜仪表，盯控车下柴油发电机组运行供电情况，最终确保特快班列运行安全。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

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