10月28日12时许，在四川省凉山彝族自治州喜德县的小相岭隧道内，最后一对500米长钢轨完成焊接，标志着新成昆铁路全线铺轨完成。

小相岭隧道口的成昆铁路复线轨道贯通仪式现场。（中国铁路成都局集团公司供图）

新成昆铁路又称成昆铁路扩能工程（成昆铁路复线），是与既有成昆铁路并行的一条新建电气化铁路，全长约860公里，设计时速160公里。它分段建设、分段开通，峨眉至冕宁段为最后的开通段。

业主方成贵铁路公司西昌指挥部指挥长邹永木介绍，新成昆铁路峨眉至冕宁段是全线地质条件最复杂、建设难度最大的区段，有桥梁49座共30公里，隧道27座共170公里，其中10公里以上长隧道6座，桥隧比达88.6%。

建设者们在完成全线钢轨的最后铺架。（中国铁路成都局集团公司供图）

“线路穿越多个自然保护区、水源保护地，施工单位在两座制梁场配置了污水处理系统，确保施工废水零排放，生活垃圾随车携带、分类处理，施工沿线生态得到了保护。”中铁八局成昆一标段项目经理李小伟说。全线铺轨完成后，将开展线路精调及各专业验收，为全线通车奠定基础。

新成昆铁路是国家西部大开发重点工程建设项目，全线建成后，将向北连接中欧班列通道，向南连接泛亚铁路，形成从欧洲经中亚、再经我国西北到西南、最后通达东南亚的“陆上桥”，对沿途经济体的贸易交流具有重要意义。（记者谢佼）

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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