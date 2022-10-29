新华社太原10月29日电（记者梁晓飞）记者28日从国网山西省电力公司了解到，前9个月山西省发电量达3078亿千瓦时，同比增长8.9%，其中“晋电外送”1053亿千瓦时，同比增长14.6%；电力外送范围增至22个省份，创历年之最。

山西电网是“西电东送”“北电南送”的重要组成部分，也是水火互济、特高压交直流混联、含较大比例可再生能源的外送型电网。目前，山西有10个外送通道、20回线路，外送能力3830万千瓦。

国网山西省电力公司的高空作业人员在铁塔上作业。国网山西省电力公司供图

今年以来，山西加快电力外送基地建设，电网输变电能力和新能源汇集能力得到增强，雁淮特高压直流输电工程先后8次满功率运行，首次实现对四川、安徽、湖南等省份送电，帮助缓解华东、华中、西南区域的电力供应紧张。

眼下，北方地区陆续进入取暖季。为做好迎峰度冬电力保供工作，山西分梯次组织电力机组检修，加强密集输电通道、易覆冰区、山火易发区、重要用户等电网供电设施运维，并及时研判预警。同时，发挥电力市场价格机制，激励机组顶峰发电、用户削峰填谷；利用大电网大市场优势，实现省间电力余缺互济。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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