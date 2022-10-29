新华社武汉10月29日电 题:从长江航运大数据看长江流域经济韧性和潜力

新华社记者李鹏翔、徐海波、李思远

27日下午5时许，武汉阳逻港，随着一声长笛鸣起，一艘大型货轮装载着494标箱洁具、化工材料从港口出发，顺江而下，驶往上海。

长江横贯我国东西，承担着沿江地区八成以上的煤炭、铁矿石以及中上游地区九成的外贸货运量。长江货运数据是反映长江流域经济活力的重要指标。

10月17日，船舶在武汉阳逻港区水域行驶（无人机拍摄）。新华社记者 伍志尊 摄

盯着监控大屏，望着鸣笛而去的货轮，武汉长伟国际航运实业有限公司副总经理殷亮说：“公司今年累计运输量有望实现15%的增长，可以完成既定的目标任务。”

今年以来，长江水路运输需求有所减少，繁忙的黄金水道，一度冷清。到了二季度，形势才有所改观。长江航务管理局统计数据显示，二季度，长江航运景气指数达到102.06点，信心指数为107.39点，均回升至“景气”区。三季度，指数略微下跌，但仍处于“景气”区。

“就眼前这个锚地，虽然没有前几年那么繁忙，但也算热闹起来了。”武汉港集装箱有限公司董事长李小明指着阳逻港说，这个内陆最大水铁联运枢纽，是我国长江中上游地区对外贸易的重要窗口。今年夏天没有了往年的“往来船只川流不息”，让许多航运人不免担心。好在时间不是太长，8月份开始逐步回暖。

李小明的感受，有数据加以印证。据长江航务管理局统计，今年前三季度，长江干线港口货物吞吐量26.2亿吨，同比增长0.8%；完成集装箱吞吐量1804万标箱，同比增长7.9%。

“以往只需要提前一周订舱位，现在要提前一个月订。”殷亮预计，随着四季度出货旺季来临，货运量需求将会增长，舱位也随之紧俏。

目前，这一增长势头愈发明显。其中，大宗商品最为典型。数据显示，今年前8个月，煤炭吞吐量5.1亿吨，同比增长5.0%；金属矿石吞吐量5.0亿吨，同比增长2.5%；化工原料及制品吞吐量6947万吨，同比增长6.6%。

“这些货物都是制造业所需的原材料或燃料，大多由长江中上游送往中下游工业基础较好的地区。”专注于长江航运市场监测研究的长江航运发展研究中心主任金其强说，大宗商品货运量的增长反映了工业经济持续回暖上升的态势。

10月17日，货车在武汉阳逻港一期码头运送集装箱。新华社记者 伍志尊 摄

物流业是国民经济的“晴雨表”。长江流经我国11个省（自治区、直辖市），连接西南、华中、华东三大经济区。

近十年来，长江干线港口货物吞吐量增长较快，2020年突破30亿吨创历史新高，2021年达到35.3亿吨，较2012年增长80%。今年前三季度，又实现同比增长0.8%。

“在今年疫情反复和全球海运市场持续下滑等背景下，长江航运货物吞吐量仍能保持增长，虽然涨幅不大，但是在较高基数基础上实现的增长，难能可贵。”中国物流学会常务理事、华中科技大学管理学院教授王海军认为，综合分析长江航运大数据，可以看出长江流域经济增长仍然韧性强、潜力大、空间广。

这其中，内贸运输持续稳定增长，为长江干线港口货物吞吐量增长发挥了“压舱石”作用。今年前八个月，长江干线港口内贸货物吞吐量20.4亿吨，同比增长2.4%，在总吞吐量中占比87.6%。

同时，我国中西部地区的高质量发展也为长江航运提供了坚实的基础。2021年，长江上、中、下游地区分别完成港口货物吞吐量2.2亿吨、6.1亿吨、27亿吨；相比2020年，上游、中游地区均实现近两成的增长。“从这几年编制长江航运景气指数来看，上游、中游地区景气指数大多处于上升态势。”金其强说。

长江航务管理局主要负责人说，随着长江流域工业生产和进出口贸易的日益向好，长江水路运输需求将会逐步释放，长江航运市场有望持续平稳运行、稳中有进。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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