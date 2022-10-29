新华社哈尔滨10月29日电 题：又是一年丰收时——黑龙江秋粮收购一线见闻

新华社记者王鹤

记者从黑龙江省农业农村厅了解到，截至10月25日，黑龙江省秋收已完成99%以上，除个别玉米冻收地块外，黑龙江省秋收生产基本结束，粮食生产获得大丰收。

黑河市是黑龙江大豆主产区，来自黑河市农业农村局的数据显示，黑河今年实播大豆1569.3万亩，约占全国七分之一。

大豆种植户宋岩龙一早就来到了黑河市爱辉区嘉兴现代农机专业合作社，售卖自家部分新产大豆，今年他种的350亩大豆喜获丰收。“大豆今年又丰收了，亩产很高，最好的地块亩产能达到450多斤。”宋岩龙说。

黑龙江一处秋粮收购现场。（受访者供图）

今年黑河市指导粮食收购企业紧抓新粮上市的有利时机，改变坐等收购的方式，采取多种方式开展收购。“我们通过现金收购、保价代收、代储代销售等方式帮助农户对接市场。”黑河市爱辉区嘉兴现代农机专业合作社理事长盖永峰说，我们对接了南方的豆制品加工企业、饲料加工企业，粮食集中销售，实现优质优价，让农民的粮食卖上好价钱。

黑河市粮食局三级调研员张文军介绍，黑河市粮食部门将发挥牵头作用，促进农民增产增收，坚决不发生坏粮、卖粮难和损害农民利益问题，扎实推进秋粮购销工作。

黑龙江一粮食仓储库内，工作人员在收储大豆。（受访者供图）

在黑龙江省齐齐哈尔市克山县永强现代农业农机专业合作社，一大早，玉米种植户高立民就把收获的玉米送到了合作社，经过工作人员验收，高立民当场就收到了转账信息。

“我今年种了230亩地，收成不错，玉米从地里收回来后就全部卖给了合作社，避免了在自家储存中造成的损失。”高立民说，卖粮款都是当场结算，踏实放心。

今年，永强现代农业农机专业合作社提前扩建了粮食仓储库，在收粮中采取线上转账和给付现金两种结算方式，保障粮食随来随卸、即收即算。“合作社提前腾空了两座仓储库，准备了充足的资金，随烘干随收购随付款。”合作社工作人员李伟峰说。

据了解，目前克山县拥有烘干仓储能力的合作社和粮食收购企业都已开始收购秋粮。

记者从黑龙江省粮食和物资储备局获悉，截至目前，全省秋粮收购工作已经全面展开，全省入统企业累计收购新粮102.5亿斤，同比增长18.9亿斤，秋粮收购工作正有序开展。黑龙江省农业农村厅副厅长方晓华说，全省各地统筹秋收生产与秋整地、粮食收储销售等重点工作，努力实现粮食增产、农民增收。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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