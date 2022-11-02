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微纪录片｜从问天到梦天

2022年11月02日18:11 | 来源：新华社
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　　2022年10月31日15时37分，文昌航天发射场，中国空间站梦天实验舱在长征五号B运载火箭的托举下顺利升空。

　　梦天实验舱由工作舱、载荷舱、货物气闸舱和资源舱组成，舱体全长17.88米，直径4.2米，起飞重量约23吨，可为航天员提供超过32立方米的工作与活动空间。

　　作为中国空间站第二个科学实验舱，也是国家太空实验室的重要组成部分，梦天实验舱将与空间站其他两舱实现控制、能源、信息、环境等功能的并网管理，共同支持空间站开展更大规模的空间研究实验和新技术试验。

　　静谧深邃的太空，梦天实验舱游弋其间。11月1日4时27分，空间站梦天实验舱与空间站组合体在轨完成交会对接，之后进行平面转位，与天和核心舱、问天实验舱一起组成空间站“T”字基本构型。

　　“梦天”如期“梦圆”，中国载人航天在起步阶段就规划好的“三步走”最后一步即将落定。星空浩瀚无垠，探索永无止境，中国航天的征途永远是星辰大海。

　　出品人：孙志平、李学勇

　　监制：樊华、张平锋、李砺寒

　　统筹：李杰、李国利、王健

　　编导：田甜

　　记者：梅元龙、周旋、李恒毅、王军锋、郭良川、黎多江、房宽、宋晨

　　剪辑：牛小溪

　　配音：王帅龙

　　

　　鸣谢：

　　中国航天科技集团一院

　　中国航天科技集团五院

　　中国航天科技集团八院

　　中国文昌航天发射场

　　

　　新华社音视频部

　　新华社解放军分社

　　新华社海南分社

　　联合制作

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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