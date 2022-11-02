人民网北京11月2日电 （黄盛）日前，中国上市公司协会发布中国上市公司2022年三季度经营业绩快报。快报显示，截至2022年10月31日，沪、深、北三家证券交易所共4945家公司披露三季度报告，共实现营业总收入52.37万亿元，实现净利润4.75万亿元，，新能源、高技术制造等展现经济新动能，光伏、动力电池、新能源汽车等新兴产业业绩亮眼。

对此，业内人士向人民网财经表示，整体来看，前三季度上市公司业绩稳健向好，展现了我国经济的韧性和上市公司的底蕴，新兴产业业绩抢眼，我国经济运行恢复向好的趋势不断明晰。

业绩总体稳健增长

经济稳中向好韧性强

快报显示，2022年前三季度，境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元，同比增长8.51%，占GDP总额的60.18%；实现净利润4.75万亿元，同比增长2.46%。实体营收增速持续高于金融，第三季度非金融上市公司营收同比增长9%，远高于金融类上市公司-3%的增速。

“从A股上市公司三季报来业绩来看，整体总营收和总利润实现了正增长，展现一定的经济韧性。”上海申银万国证券研究有限公司总经理周海晨向人民网财经表示，今年以来，我国经济整体运行经受了疫情冲击的严峻考验，但是在稳经济一揽子政策的部署和持续落实下，前三个季度经济呈现出“平稳开局、有所回落、恢复增长”的走势，展现出一定的经济韧性。

中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝对此表示，国家统计局数据显示，前三季度我国GDP同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点，经济总体呈现恢复向好态势。单看三季度GDP同比增长3.9%，环比增长3.5个百分点，在世界主要经济体中仍然处于领先位置。“这是我国当前经济的特征，也是上市公司发展的底色。”程凤朝说。

“特别是随着党中央国务院稳经济一揽子政策和接续政策不断发力，经济保持恢复向好态势，从就业看，在各项稳增长稳就业政策加力落实下，三季度就业形势有所好转，重点群体就业得到有力保障，就业形势总体稳定。”程凤朝说，特别是证券监管部门出台《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》，推出助企纾困23项举措，优化了监管工作，有效帮助企业应对疫情的影响，为上市公司恢复增长，提振地方经济复苏发挥了较好的助力作用。

第三季度营收增速较快

北交所、科创板业绩亮眼

快报显示，分季度看，第三季度营收17.77万亿元，净利润1.49万亿元，同比增长7.09%、0.69%。分板块看，北交所前三季度营收增速领先，达35%；科创板净利润增速领先，达24%。

此外，第三季度科创板和创业板三季度单季营收同比增长30.4%和24.6%，增速相比二季度扩大5.0和6.9个百分点，科创板和创业板三季度单季归母净利润同比增长8.5%和32.3%，增速相比二季度扩大2.5和21.5个百分点。

对于第三季度上市公司营收向好，周海晨表示，今年5月以来，我国加大宏观政策逆周期调节力度，推出了稳住经济33项一揽子政策措施和19项接续政策措施，政府对于推动经济回归正常轨道所给予的支持与努力，在下半年疫情修复的过程中也确实看到效果，受疫情影响严重的行业逐步走出困境。

周海晨认为，从总量来说，我国官方制造业PMI从今年4月的最低值47.4开始逐步修复，到9月为50.1，显示出整体经济在逐步修复；从规模以上工业增加值来看，今年1—9月，规模以上工业增加值同比增长3.9%，增速从5月份的最低点（3.3%）开始逐步修复，到9月，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，增速环比上月进一步扩大2.1个百分点。此外，消费端零售市场和服务业也在稳步恢复，助力经济发展。

从各大板块的业绩表现来看，周海晨认为，各板块呈现出科创板优于创业板、优于主板的趋势，体现了战略性新兴产业引领经济增长，起到了促进新旧动能接续转换的重要作用。

从具体数据来看，周海晨表示，科创板、创业板和北交所上市公司的确其研发支出增速和研发投入强度远高于整体A股，且仍在不断提升。从研发支出来看，北交所、科创板和创业板的研发支出在前三季度累计同比增速分别为35.7%、33.0%和26.6%，增速远超主板与沪深A股。以研发支出占营收比重来看研发投入强度，北交所、科创板和创业板前三季度研发支出占营收比重分别达到4.3%、8.5%和4.6%，同样远高于主板（1.9%）和沪深A股（2.2%）。

“这些板块持续不断的高研发投入为我国科技企业带来了更多成长性，也为整体经济带来源源不断的活力。”周海晨说。

光伏新兴产业亮点频现

数字经济市场需求强劲

快报显示，光伏、动力电池、新能源汽车等新兴产业业绩亮眼。光伏产业链随着产能释放，硅料、硅片、组件公司频现百亿订单，各环节开工率均有所提升，光伏上市公司普遍维持高景气。新能源汽车产销两旺，出口创历史新高。

对此，周海晨表示，光伏作为与宏观经济关联度相对较低的行业，面临的不确定性相对较小，同时其面向政府服务的属性也增加了一定的经营韧性。在财报数据上，光伏产业链上下游业绩增速均为大两位数高增长，全产业链延续高景气。

“四季度是国内光伏装机旺季，国内需求旺盛，同时考虑到欧洲市场的需求，今年光伏全产业链高景气将得以维持。”周海晨说。

对于三季度新能源车产业链的表现亮眼，周海晨认为，从5月开始政府大力推进复工复产，三季度汽车制造业快速修复。据中汽协统计数据显示，三季度汽车制造业产能利用率达到75.7%，环比回升6.6个百分点，增加值同比也由二季度下降7.6%转为大幅增长25.4%，对工业经济拉动作用显著

此外，快报也显示，数字经济上市公司前三季度营收总额同比增长10.66%，市场需求强劲，上市公司数字（智）化进程加速。

周海晨对此认为，数字经济已成为我国经济高质量发展的新动能。“数字经济的内涵很广，主要包括产业数字化和数字产业化，涉及到的主要公司分布在电子、通信、计算机、自动化设备、零售等各个领域。目前数字经济在消费服务端普及率相对较高，但是在工业制造、智慧城市等方面仍需进一步渗透，其中不乏蕴含很多设备与软件端的国产替代新需求。”周海晨说，就中、长期视角而言，数字将会成为我国经济发展的又一大新的生产要素，将会发挥巨大价值和作用。

(责编：王仁宏、吕骞)

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