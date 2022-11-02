“神十四”航天员迎来梦天舱

接下来还将与“神十五”乘组

在中国空间站“会师”

要经过怎样的磨砺

航天员才能飞天圆梦？

从地面到太空

他们“自律到极致”

“白+黑，5+2”

杨利伟说听课困了就站后面

航天员的整个职业生涯

是持续不断学习的过程

我国第一批航天员

都是从飞行员选拔而来

为了做好飞向太空的知识储备

基础理论课程首先安排上了

杨利伟回忆：

“当时在教室里学习

一开始坐不住，而且会打瞌睡

但是这时候不能打瞌睡

就自己主动站到后面去”

航天员的教室里出现过两件趣事：

一是大家都在教室后面站着上课

怕坐着上课犯困

二是教室里弥漫着风油精的味道

把大家熏得特别精神

航天员的学习节奏就是

5+2、白+黑

周六、周日都如此

晚上也“加班”

感觉“五脏六腑都移位”

也不放弃

很多航天员从年少时

就一直自律又肯拼

陈冬当年刚进飞行学院

成为飞行学员时

体能考核成绩曾是倒数

1500米达标是5分10秒

他要跑7分钟

而3个月后必须通过及格考试

陈冬说：

“当时每天早晨6点半吹集合号

我6点就起床加练

腿上绑上沙袋

晚上熄灯后练俯卧撑

3个月后，体能上去了

体重减了10公斤”

2010年

陈冬、刘洋、王亚平等7名飞行员

正式成为第二批航天员

航天员的训练是异常紧张、辛苦的

其中有一项转椅训练

主要是锻炼人的前庭功能

转椅训练是陈冬的弱项

刚开始，每次转完

他都会出冷汗、头发晕

为了锻炼前庭功能

陈冬就买了一个可以旋转的电脑椅

让他的爱人推着他转

超重耐力与适应性训练

是大部分航天员最深刻的记忆

训练的主要设备是载人离心机

要求过载达到8个G

即人体自重的8倍

陈冬说：

“你会觉得这8个G压在

每一寸肌肤、每一个细胞上

甚至感觉脏器都临时‘位移’了

透不过气

你明明没有哭

但泪水会不受控制地甩出去”

正是因为对身心的考验极为严峻

进行训练时，航天员左手边

设有一个红色按钮

按下它，过载立即下降

但是迄今为止

没有一个航天员按下过红色按钮

如此“魔鬼式”的训练

还不是跨进航天员行列“门槛式”的考试

而是每年都必须通过的训练

在太空

每天也坚持锻炼身体

如今我们有了自己的空间站

“神舟十二号”和“神舟十三号”乘组

已完成空间站之旅

“神舟十四号”乘组正在太空

自律的好习惯

他们也带到了这里

“动感单车”、跑步机、拉力带

……

长期在轨的航天员

每天运动时间一般不少于2小时

这些健身活动

可以帮航天员

克服失重效应带来的身体损害

一段视频带你看

航天员的“太空健身秀”↓

梦想+行动+自律+坚持

成功的背后

都是日复一日的努力

屏幕前的你

今天为梦想努力了吗？

监制丨刘一鸣

主编丨白晨

编辑丨张聪

视频编辑丨周月清 丁萌

央视军事

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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