9月全国二手车市场交易量为148.52万辆 交易金额966.95亿元
人民网北京11月3日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会（以下简称流通协会）消息，11月2日，中国汽车流通协会发布2022年9月全国二手车市场深度分析报告。数据显示，今年9月，全国二手车市场交易量为148.52万辆，交易量环比增长1.2%，同比下降5.72%，交易金额为966.95亿元；1至9月，全国二手车累计交易1198.12万辆，同比下降7.6%。
图片来源：中国汽车流通协会官微截图
使用年限（车龄）方面，1至9月，二手车使用年限在3至6年区间的交易量最多，占比40.5%，同比增加3.3%；使用年限在3年内的车型占比增加8.1%至30.5%；相比之下，车龄在7至10年的车型同比减少4.8%至19.4%；车龄10年以上的车型同比减少6.6%至9.6%。
交易价格方面，1至9月，二手车交易价格在8万元以内和15万以上的二手车占比有所增加，8-15万区间的占比有所减少。其中8万以内价格区间的车辆占72.74%，较去年同期增加了1.15个百分点。15万以上的二手车占12.26%，较去年同期增加了0.12个百分点。8-15万的交易占比有所下降，较去年同期下降了1.27个百分点，占15%。
各级别轿车销量方面，9月，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为49.9%，较上月减少了0.3%；B级轿车平均占比23.9%，较上月增加了0.2%；C级轿车平均占比7.8%，较上月增加了0.1%；D级轿车占比为2.2%，较上月增加了0.1%。
图片来源：中国汽车流通协会官微截图
新能源汽车方面，今年9月，8-15万元的新能二手车增长明显，占比为14%较上月增加了2.4%，其中12-15万元区间的新能源二手车占5.14%，较上月增加了1.94%。15万元以上的车型占26.67%，较上月下降了0.85个百分点，其中15-30万元区间占21.98%，较上月下降了0.75%。
中国汽车流通协会表示，二手车市场自今年4月以来交易规模持续回升，降幅逐月收窄。二手车经理人指数达50.1%，比8月份上升近7个百分点，重归荣枯线以上。从跨区域流通情况来看，9月份二手车转籍率小幅回升至27.21%，比8月份增长0.3个百分点，接近去年同期水平。
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