人民网北京11月3日电 （记者许维娜）“2021年，我国互联网行业迎来高质量发展新阶段，互联网企业在主营业务持续拓展的同时，抢抓科教兴国战略和创新驱动发展战略的机遇，全方位推进科技创新、企业创新、产品创新，中国互联网企业综合实力明显提升。”2日，中国互联网企业综合实力指数（2022）发布会暨百家企业高峰论坛举办，中国互联网协会副秘书长宋茂恩在会上如是说。

宋茂恩表示，展望未来，中国互联网行业将会呈现出以下发展趋势：

一是新型基础设施建设规模部署提速，为激发全社会的科技创新动能提供强大支撑。在加快建设网络强国的背景下，我国互联网企业以新基建为契机，推动工业互联网加快发展，大力发展数据中心，加强大型云计算数据中心、边缘计算数据中心的统筹规划建设，为新产业夯实发展基础、助力产业升级提质增效。

二是企业数字化转型持续深入，推动传统产业高质量发展。在全球数字经济浪潮下，加速数字化转型已成为企业关注和发展的重点。

三是充分运用信息技术融合创新，加快实体经济数字化、网络化、智能化发展。在产业数字化发展机遇下，互联网企业瞄准产业前沿，加大相关领域引领性、关键性、基础性核心技术的研发，推进信息技术原创性研发和融合性创新。

四是境外业务持续拓展，助推国际化布局迈上新台阶。在互联网出海浪潮仍方兴未艾的时代机遇之下，中国互联网企业正在以前所未有的势头，在国际市场展示着中国的力量。

另外，中国互联网协会于会上发布了《中国互联网企业综合实力指数报告（2022）》，并公布了2022年中国互联网企业综合实力前百家企业、成长型前二十家企业和数据安全服务前十家企业名单。

据悉，中国互联网协会自2013年以来已连续10年开展中国互联网企业综合实力研究。2022年，为进一步加强综合实力指数研究的公平、公开、公正，协会通过线上及线下等方式广泛征求互联网企业意见、建议，就评价体系的先进性和代表性不断优化。

中国互联网协会方面表示，互联网企业综合实力研究工作不仅展示了我国互联网企业风采，还体现了我国互联网行业发展的新变化、新趋势，为推进网络强国建设，引导互联网行业良性发展提供客观的参考，为互联网企业在前进的道路上提供新模式、新业态等方面的借鉴。未来，协会还将持续加强综合实力指数评价体系的开放性和广泛性，欢迎社会各界继续关注并提供宝贵意见建议。

(责编：王仁宏、吕骞)

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