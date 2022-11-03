原标题：阳光保险：以奋斗姿态走好中国式现代化道路

十年成就鼓舞人心，宏伟蓝图催人奋进。

党的二十大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

牢牢把握新时代新征程的使命任务，踔厉奋发、勇毅前行，这是不断夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的基石，更是对我国金融行业、保险企业发展方向的指引。

阳光保险集团党委书记、董事长张维功表示，要认真研究并准确把握报告强调的“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”的发展主题，以“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”为指引，在新型工业化，制造强国、质量强国、数字中国以及乡村振兴、区域协调发展、高水平对外开放等重点领域提供高质量的保险保障服务，为全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。

事实上，在过往的非凡十年，阳光保险始终围绕保险业保险保障的核心职能，服务实体经济、保障民生福祉；公司自创立以来，董事长张维功就提出的阳光文化50字箴言——“集众家之长，取自我之道；聚业内人才，纳业外贤士；高起点组建，远战略发展；风雨中做事，阳光下做人；走精英之路，创阳光品牌”，深深地烙印在每一个阳光人心中，成为企业高质量发展的行动指南与精神指引。

服务实体经济，走高质量发展之路

党的二十大报告提出，“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。发展实体经济，将为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础，也是构筑未来发展战略优势的重要支撑。

阳光保险自成立以来矢志不渝助力实体经济发展，基于自身优势，从风险保障、资金支持两方面着手，践行初心与使命。自公司成立至今年9月末，阳光保险集团为支持实体经济累计提供风险保障超240万亿元，提供资金支持逾3400亿元。

制造业常被视为实体经济的重要基石，今年党的二十大报告提出“推进新型工业化，加快建设制造强国”。阳光保险积极为我国制造业发展保驾护航，截至今年9月末，阳光为制造业累计提供超12万亿元的风险保障，投资金额达171亿元。

在制造业中，重大技术装备关系到国家战略安全和国民经济命脉。作为行业首台（套）保险补偿机制试点保险公司之一，阳光财险加大自主创新力度，开展首台(套)重大技术装备保险及新材料首批次应用保险，助推制造业创新成果转化和应用，破解“卡脖子”难题，为强国战略助力。

自2015年国家首推首台(套)保险至今，阳光财险累计承保400余个项目，已向中船、中车、中国一重等众多知名企业提供近40亿元首台(套)风险保障，成为国内最主要的“首台(套)保险”产品的服务提供商之一。

在过往，阳光保险还投身于交通运输物流、基础设施建设等方面，做出了突出贡献。截至今年9月末，阳光保险累计为交通运输物流提供风险保障逾76万亿元，为基础设施提供1.4万亿元的风险保障。

另外，阳光还发挥保险资金的长期优势，加大在符合国家战略导向及服务实体经济发展领域的投资布局。通过直接股权投资和股权投资基金，有力支持国内战略新兴产业、科技企业、医疗健康等实体企业发展，帮助企业拓宽融资渠道、打通产业链资源。同时，还推出“创新成长”资管产品和“全球优势产业”投资组合，通过市场化方式重点布局新能源、信息技术、生物医药、先进制造企业。截至今年9月末，公司支持供给侧改革的投资金额达546亿元，支持可持续发展领域投资金额达471亿元。

过往十年，我国实体经济实现了量的稳步增长和质的显著提升，面向新征程，阳光保险会一如既往地为实体经济保驾护航，推动实体经济质量更高、韧性更足、发展动力更强，全面实现高质量发展。

推进乡村振兴，助力物质精神文明协同发展

党的十八大以来，在党的带领下，全体人民艰苦奋斗，打赢了脱贫攻坚战，人民生活全方位改善，民生福祉不断增强。

前进道路上，阳光保险同样积极参与，全面推进乡村振兴，不断实现人民对美好生活的向往。

在吉林省安图县龙泉村，发生着这样的真实故事。

曾经，这里是远近闻名的贫困村。2018年，阳光保险为当地带去资金、先进的技术，让龙泉村开始了探索生态现代化农业之路。阳光保险依托当地资源，建起了冰泉大米生态农场、冰泉煎饼加工厂、有机木耳专业生产合作社，用现代企业管理机制进行管理，从生产、销售、品牌打造等全方位扶持企业发展。

2019年，龙泉村顺利实现脱贫摘帽。截至今年9月底，村民人均年收入从脱贫前的3000-4000元，提升至目前人均年收入9800-10000元，增长近1.5倍。

除了物质生活的改善，阳光保险还注重村民们精神文明的提升，在安图龙泉村发起“美丽乡风建设”倡议，评选“乡风文明户”，号召村民签署“诚信经营”与“禁止作假”承诺书，以期实现两个新目标：一是诚实劳动不作假；二是预防恶习显文明，真正助力龙泉村打造成社会主义新农村的“样板村”。

在打赢脱贫攻坚战方面，阳光保险还多管齐下，通过教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、保险扶贫等多种形式担当社会责任。

“扶贫先扶志，扶贫必扶智”，教育扶贫是治本之策，也是阻断贫困代际传递的最有效的方式之一；另外，健康扶贫同样是乡村振兴中不可缺少的环节，而乡村医生水平高低影响并决定着当地村民的健康状态，提升乡村医生水平刻不容缓。抱着这样的信念，阳光保险在三区三州开展“双生计划”——定向帮扶万名贫困地区乡村学生、定向培养贫困地区乡村医生超过万名；还通过援建博爱学校的方式为下一代注入希望与活力，截至2021年末，阳光已累计援建69所博爱小学，惠及超2.7万名贫困学生，用实际行动践行扶贫初心。

十年间，阳光保险用向善力量“让人们拥有更多的阳光”，在大时代的浪潮中，为诸多平凡的普通人驱散了阴霾、送上了阳光。

共建健康中国，积极应对人口老龄化

当前，我们正逐渐步入老龄化社会。为满足银发一族需求，阳光保险基于保险主业优势，延伸提供围绕医疗、健康、养老等多个场景的优质产品与服务，让老龄人群老有所依、老有所乐。

如在医疗服务方面，阳光人寿推出“三无忧”系列产品，包括涵盖24小时用药、在线图文问诊、购药优惠等服务的“药无忧”，涵盖视频问诊、绿色通道挂号、专科医院二次诊疗等服务的“医无忧”，以及提供营养、康复服务的“康无忧”，满足客户全方位需求。

阳光保险还顺应国家医改新形势，早在2016年就设立了保险业首家大型综合医院——阳光融和医院，迄今医院已向百姓提供优质服务6年有余。成立至今，其在最短时间已连续获得JCI第六版认证、HIMSS7评级、中国三甲评审与JCI第七版复评认证。

能获得多项权威认证来自于融和医院不断的精进与创新。比如医院与集团保险主业联动，创新性推出“阳光融和直付”服务模式，帮助客户实现“免申请、零等待”的一站式全流程医疗费用理赔服务。

在养老方面，阳光打造了“阳光人寿保单+‘阳光人家’养老小区”的长居合作模式，为客户提供从入住前的健康、旅居、生活服务，到入住后的多方面医疗照护、社交文娱、质量生活起居服务。阳光还差异化发力“居家养老”，推出“阳光孝无忧”居家养老服务体系，聚焦居家安全、居家医疗、居家陪伴三方面，整合多项适老化服务，满足银发一族多种需求。

全链条的医养服务、全方位的贴心守护，这是阳光保险为老百姓许下的不变承诺，也是阳光保险在健康中国战略中的实际行动。

推动绿色转型，促进人与自然和谐共生

作为支持绿色金融发展的保险业主力军之一，阳光保险以实际行动作为，为我国绿色转型、“双碳”目标的实现做出了卓绝努力，助力持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

如在绿色保险方面，阳光保险大力发展环境污染保险、绿色资源保险、绿色产业保险、绿色信用保险、巨灾/气候保险、环境友好行为类保险、绿色交通保险等七大类绿色保险业务。还不断挖掘特色险种，持续提升绿色创新能力，开发“溢油环境污染责任险”“新能源汽车评估师责任险”等绿色险种。

阳光保险同样积极响应国家战略，持续为新能源领域提供风险保障。截至2021年年末，阳光累计承保光伏电厂项目4714个，累计提供风险保障1010亿元；累计承保风电项目2438个，累计提供风险保障2239亿元。

在绿色投资方面，阳光围绕“绿色低碳、循环经济、科技创新、产业升级”等国家策略，积极布局支持相关领域的投资和资产配置，持续提升ESG投资标准化、信息化、智能化水平。截至2021年年末，阳光的绿色投资已逾210亿元。

绿色发展，同样要从生活中的点滴做起。在阳光保险，其持续推进绿色低碳办公模式，践行绿色环保的理念，大力推行办公在线化，实施全在线化智能化运营模式变革，在办公场所增加环保与节能设计，提倡“无纸化办公”，注重环保理念的推行。

大道之行，壮阔无垠。党的二十大已为我国未来发展提出清晰的奋斗目标、标注出新的历史方位。开启逐梦征程，阳光保险依旧不忘初心，以保险主业的发展定力、责任使命的时代担当、持之以恒的奋斗精神，推进伟大蓝图变为现实，实现一系列新的突破与成就。

(责编：董童、李源)

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