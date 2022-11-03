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国家网信办：135款App违规处理个人信息被依法查处

2022年11月03日13:57 | 来源：人民网
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人民网北京11月3日电 （记者王震）近期，针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为，国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。

经查，“超凡清理管家”等55款App存在强制索要非必要权限、未经单独同意向第三方共享精确位置信息、无隐私政策、超范围收集上传通讯录等问题，违反《个人信息保护法》等法律法规规定，性质恶劣，依法予以下架处置；“东方头条”等80款App存在频繁索要非必要权限、首次启动未提示隐私政策、未告知相关个人信息处理规则、默认勾选隐私政策、无法或难以注销账号等问题，违反《个人信息保护法》等法律法规规定，依法责令限期1个月完成整改，逾期未完成整改的，依法予以下架处置。

国家网信办相关负责人表示，将始终坚持依法管网、依法治网，持续强化个人信息保护领域日常监管，不断加大执法工作力度，坚决维护人民群众个人信息合法权益。

一、存在个人信息保护相关违法违规行为，性质恶劣，依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法予以下架处置的55款App

二、存在个人信息保护相关违法违规行为，依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，责令限期整改的80款App

(责编：王震、吕骞)
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