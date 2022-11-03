人民网北京11月3日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，世界在建规模最大水电站——白鹤滩水电站11号机组2日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运行，这是白鹤滩水电站第14台投产发电的百万千瓦水轮发电机组。

白鹤滩水电站11号机组。受访者供图

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河道，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦。

据介绍，11号机组位于白鹤滩水电站右岸厂房，并网调试期间，白鹤滩水电站首次达到正常蓄水高程825米，意味着11号机组的调试要面临高水位满负荷的考验，技术难度、风险管控要求等超过以往巨型水电机组。

白鹤滩水电站。受访者供图

“11号机组顺利完成最高水头下100万千瓦负荷试验，其中过负荷试验时，最大负荷达到了110万千瓦，机组运行稳定，三部轴承摆度均在70微米以内，标志着全球最大单机容量百万千瓦水轮发电机组首次经受住了最大负荷试验考核。”白鹤滩工程建设部副主任康永林表示，目前，白鹤滩水电站已投产的14台百万千瓦机组运行稳定、指标优良，累计生产清洁电能超过480亿千瓦时，后续机组调试工作也正在有序进行。

白鹤滩水电站。受访者供图

记者了解到，白鹤滩水电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达624.43亿千瓦时，可替代标准煤约1968万吨，减排二氧化碳约5200万吨。届时，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到110台，总装机容量达7169.5万千瓦，世界最大清洁能源走廊将全面建成，可以有效缓解华中、华东地区及川、滇、粤等省份用电紧张局面，提升区域清洁能源比重，维护电网安全稳定运行。

(责编：王震、吕骞)

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