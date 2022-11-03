原标题：为家门口的盛会“融智+融资”，浦发银行推出《进博会综合金融服务方案5.0》

第五届中国国际进口博览会进入倒计时。连续五年越办越好的进博会，展现了中国扩大对外开放的坚定决心，为世界经济增添了新动能。

作为上海金融旗舰企业，浦发银行身处服务进博会的第一线，以更扎实的举措，为参会各方提供全方位的金融服务，助力企业经营升级、产能升级，深度参与全球产业分工和合作，并实现全球价值链的地位攀升。

今年，浦发银行又一次迭代升级《浦发银行进博会综合金融服务方案》至5.0版，围绕“参展商、采购商、个人”三大客群，进一步突出“开户、跨境、供应链、绿色、科技金融、金融科技”六大特色服务，以“便利化、数字化”的全新服务模式，为进博会“办出水平、办出成效、越办越好”做出贡献。

以便利化措施支持进博盛会

5.0版服务方案的一大亮点是“i浦汇”系列“3+3+N”跨境金融服务体系全新升级。该体系包括3项基础服务、3大特色方案、N个行业解决方案，可满足新时期外贸外资客群转型升级进程中对于跨境金融的新需求。

在跨境汇、兑、融服务方面，针对进博会采购需求，浦发银行进一步提升跨境结算、网上贸易服务能级，实现网银跨境批量化汇款、手机银行新增结售汇、收款名片等功能，并通过跨境融资快速审批提款通道实现“无纸化”操作。客户通过网银系统申请开立国际信用证，即可足不出户完成国际结算业务的开证及后续到单承兑付款等业务。

截至2022年9月末，浦发银行受理网上贸易服务业务申请近3600笔，开证金额同比增长45%；办理线上跨境贸易融资近600笔，同比增长40%。

在便利化审核服务方面，浦发银行推出海关税款担保保函，帮助境内采购商实现“汇总缴税”“先取货后缴税”。银行在线完成电子保函传输及审核备案工作，减少了纸质传递及数据录入等环节。针对跨境投融资客群，提供批量资金划付、跨境人民币资本项目境内收入划转等新功能。

在离岸经贸便利化服务方面，浦发银行借助FT账户开展新型离岸经贸业务，提升海外资金统筹管理水平和资金使用效率，简化单据审核流程，帮助企业在上海自贸区临港新片区内打造新的全球贸易平台。今年以来，已在上海地区为18家企业办理了新型离岸经贸业务，累计结算量近百亿元。

以数字化服务推动产业链升级

为支持跨境产业链升级、服务好产业链上下游企业，浦发银行围绕核心企业在贸易中涉及的采购、加工、销售等环节，为产业链上下游企业提供高效、便捷的支付结算和低成本的贸易融资服务，并形成了小企业数字化智能风控体系。

基于资金流、信息流、物流三流组合管控方式，浦发银行设计了预付款退款模式、调剂销售模式、货物浮动抵押模式、赊销模式、资金流闭环管控模式、共同付款人模式、交易数据场景融资模式、核心企业担保等八大供应链模式解决方案，有效改善了企业资金周转情况，提高了资金使用效率。

同时，浦发银行为各类产业链供应商客群提供“商票闪贴”“政采e贷”“供应链流贷”“1+N在线保理”等融资产品以及“浦链账通”应收账款管理平台搭建服务，为链上企业提供了高效、便捷的融资服务，显著降低了融资成本。

截至目前，浦发银行已深入150条供应链，为570余户上游供应商提供了近200亿贴现融资，有力支持了实体经济增效提质发展。

此外，为了支持进博会的“展品变商品”，浦发银行助力上海虹桥国际进口商品展销中心“虹桥品汇”建设成为进博会商品展销采购一站式平台。浦发银行也是最早为虹桥品汇提供结算账户服务的银行。虹桥品汇在2021年引入“虹桥国际咖啡港”项目，未来将打造成为国内最大的咖啡全产业链贸易港。目前，浦发银行已累计为虹桥品汇、虹桥国际咖啡港等项目提供了35亿元进博会专项授信额度。

浦发银行表示，服务实体经济发展是金融机构的本源，也是责无旁贷的使命。浦发银行始终以“融智+融资”为家门口的盛会提供综合化的金融服务，如今已是第五个年头，也见证了中国产业的发展与升级。后续，将继续以客户为中心，以实际行动更好支持贸易互通、产业共融、开放共赢，推动中国高水平对外开放不断深化。

(责编：董童、曹淼)

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