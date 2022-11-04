人民网北京11月4日电 （记者车柯蒙）北京时间11月2日晚，由中国国家税务总局主办的金砖国家税务局长会议以视频方式举行。中国、南非、巴西、俄罗斯、印度五国税务局长和官员，以及联合国、国际货币基金组织、美洲税收管理组织等重要国际组织代表参加会议。中国国家税务总局局长王军出席会议并致辞。会议由中国国家税务总局副局长王道树主持。

记者了解到，本次会议是中国担任金砖国家主席国期间的系列活动之一，也是今年重要的主场涉税外交活动。与会各方围绕金砖税务最佳实践、金砖税务未来合作与发展、金砖税务如何加强与其他国际组织合作等议题进行深入讨论并达成广泛共识。

作为落实《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》关于“形成‘金砖税务最佳实践’这一特色知识产品，为其他发展中国家提供借鉴参考”的具体举措，本次会议取得的一项重要成果，是与会各方审议通过并发布了“金砖税务最佳实践”首批9个案例。为提高金砖税务合作影响力，中国国家税务总局倡议设立“金砖税务最佳实践”，以案例形式向世界分享金砖国家税务部门的税收征管服务实践成果，促进彼此交流，并为其他发展中国家税务部门提供借鉴。

在此次会议前一天召开的金砖国家税务专家会议，围绕金砖税务最佳实践案例进行了深入探讨。与会专家表示，金砖国家税收合作机制为各国分享经验、交流观点搭建了良好的平台，为促进国际税收合作与协调发挥了重要作用。

与此同时，联合国、国际货币基金组织和美洲税收管理组织代表首次参加金砖国家税务局长会议，为金砖税务合作发展建言献策。

会上，中国国家税务总局局长王军对各方为会议的成功举办所做的努力表示感谢，并分享了中国税务部门在落实系列税费支持政策、深化税收征管改革等方面的实践与成效。他指出，金砖国家是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。金砖税务合作机制自2012年建立以来，主办金砖国家税务局长会议的接力棒在金砖五国之间传递，金砖税务合作机制的凝聚力不断提升，影响力不断扩大，吸引力不断增强。中国税务部门愿继续与金砖各国税务部门一道，与各相关国际组织一起，携手共进，并肩前行，深化务实合作，推进交流互鉴，构建更加高质量的伙伴关系，共同推动金砖税务合作机制实现更大发展，为全球经济可持续发展贡献新的更大的金砖税务力量。

在金砖税务未来合作与发展专题讨论环节，王军表示，面临新形势和新挑战，金砖国家税务部门需进一步深化务实合作，携手共进，开创未来。王军提出三点合作建议：一是在提高税收征管能力上密切合作。继续深化在税收征管数字化转型等方面的交流合作，强化税收数据共享等工作，进一步提高金砖国家的税收征管能力。二是在推动世界经济复苏上通力合作。积极分享运用税收措施助推经济发展的经验，建立健全促进贸易和投资自由化便利化的工作机制，共同打造更优的营商环境。三是在维护发展中国家利益上团结合作。深度参与联合国、G20、经济合作与发展组织等国际组织主导的税收改革，在国际税收规则制定中积极发声，共同推动构建公平高效的国际税收体系。

2023年的金砖国家税务局长和税务专家会议将由南非主办，各方表示将全力支持南非办好会议，推动金砖税务合作取得更多成果、实现更好发展。

(责编：王震、吕骞)

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