原标题：以数助实攻坚产业协作 蚂蚁集团数字科技业务亮相云栖大会

11月3日，蚂蚁集团在云栖大会公布科技业务全景图，并发布云原生、隐私计算、安全科技、区块链等六大科技产品，助力机构数字化迈向产业协作数字化的产品体系浮出水面，多年BASIC技术战略迎来商业化实践成果。

蚂蚁集团副总裁、数字科技事业群总裁蒋国飞透露，蚂蚁数字科技业务秉持“以数助实”的价值理念，在服务企业及机构数字化、产业协作数字化、可信价值互联三个不同的数字化生命周期里，联合合作伙伴推出80多个行业解决方案，在金融、新能源、版权科技、跨境贸易等领域服务近万家企业。

在服务企业和机构数字化方面，云原生PaaS平台SOFAStack、移动开发平台mPaaS、原生分布式数据库OceanBase，助力企业打造更安全合规、高性能高可靠、弹性敏捷的技术底座；在产业协作数字化方面，区块链BaaS平台、隐私计算平台摩斯等产品致力于提升产业协作效率，实现多方数据协作与数据价值释放；在可信价值互联方面，版权科技平台鹊凿、国际贸易履约平台Trusple等产品降低了多方交易的信任成本，以可信数据推动业务价值增长。

与此同时，蚂蚁数科以可信AI技术驱动，已经形成了从身份安全、交易安全、合规安全、产业风控的全链路安全产品及服务，为产业数字化的各个环节保驾护航。

这是蚂蚁集团过去多年积累打磨的技术体系首次以全新的TO B视角完整呈现，包括OceanBase、蚂蚁链、ZoloZ等在内的蚂蚁科技品牌也分别在一个迈向数字化的科技业务版图中有了较为具体的定位。

据了解，蚂蚁集团科技业务从2020年开始快速发展，包括OceanBase成立独立公司、升级蚂蚁链品牌等。今年年初，基于对数字化发展趋势的预判，蚂蚁集团成立数字科技事业群，整合在区块链、云科技、安全等领域的产品服务，更好地助力产业数字化升级。

在金融领域，蚂蚁数科助力四川农信打造的分布式云平台架构，在实现相同处理能力的条件下，软硬件采购成本降至原来的30%；在版权领域，“鹊凿”最快可实现1分钟上链存证，已累计服务超百万创作者；在新能源领域，蚂蚁数科通过“区块链+IoT”技术融合，实现“上链”设备量突破500万，覆盖新能源车、太阳能光伏等场景。

当前，数字技术正与各行各业深度融合，无论是企业自身，还是跨企业的产业协作都存在旺盛的数字化需求。对企业而言，数字化能够帮助企业提效降本、敏捷创新，驱动业务高质量增长。对产业协作而言，数字化的本质是构建数据协作网络，助力产业链接、信任构建与价值共享。

基于对海量数据链上大规模流动的高并发趋势预判，蚂蚁集团当日还推出了自研4年的区块链存储引擎LETUS，致力于解决链上存储的性能与成本难题。作为一种区块链“数据库”，LETUS通过存储集群扩展、分布式架构、异步并行和冷热分层等技术全面优化存储成本和性能，可稳定支持20亿账户规模。

面向未来，蒋国飞表示，“蚂蚁数科将聚焦核心技术突破、助力产业协作数字网络构建，推动分布式商业繁荣。”在他看来，在以数助实的发展中，寻求单点技术突破不再是单一命题，科技产品应成为各行业上下游之间的可信粘合剂，以此提升产业活动的效率，并在此基础上促进产生商业的新形态、新机遇、新增长。

(责编：曹淼、董童)

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