原标题：焕新升级！交通银行新一代个人手机银行7.0发布

“在今天的手机银行新版本发布过程中，我们为直播间的小伙伴准备了两场红包雨福利，期待您成为最幸运的那一位！”一位不同寻常的主持人正绘声绘色地和交行手机银行广大用户热情互动。基于XR交互技术，发布会全程由这位数字人“小姐姐”主持，并且搭建虚拟场景向用户全面展示了智慧金融、惠民贷款、本地生活、特色专区、云上交行和安全服务等方面的升级亮点。

11月3日，交行召开发布会，升级推出个人手机银行7.0版本（以下简称“7.0版本”）。7.0版本基于“轻松一点”的设计理念，从客户视角和使用习惯出发，为客户提供更为便捷化、轻松化的移动服务，借助金融科技手段实现客户体验的跃升。

“交行以‘为客户创造价值，打造最佳体验’为目标，综合运用数字化思维和手段，为客户提供智能化、个性化的产品、服务及有温度的金融关怀。”交行副行长钱斌在发布会上表示。

智慧金融，一站式满足金融服务需求

当前，客户的金融服务需求呈现个性化和多元化趋势。此次7.0版本对财富投资、信贷融资、支付结算等场景进行了流程重塑和功能升级，为客户提供全方位一站式智慧金融服务。全新的“金融频道”围绕投前、投中、投后全流程为客户设计了有温度的陪伴式服务，助力客户建立长期价值投资理念和决策体系；一站式融资推荐能力再升级，针对客户的资产与负债情况推出“融资诊断与推荐”服务，为客户量身定制融资方案。

医食政行，惠聚万千特色生活场景

7.0版本全新改版生活频道，重点聚焦大出行、大健康、政务服务、餐饮娱乐四大生活场景，连接万千优质商户、聚合专属优惠福利、联动本地银政合作，打造智能开放的本地化生活服务平台，为客户提供全场景、全链路的生活服务，建立线上化全新消费生态。

云上交行，打造随手可得的便捷服务

“云上交行”是交行创新推出的服务品牌，旨在用数字化手段为客户带来更轻松、便捷的体验。7.0版本对网点、客户经理和客服团队的线上化实时服务能力赋能升级，将原本线下网点才能办理的业务搬到了线上。通过“屏对屏”的方式达成“面对面”效果，全方位满足客户通过手机银行进行咨询、沟通、交流、交易等非接触服务需求，让金融无处不在，随手可得。

普惠养老，借助科技弥合重点领域数字鸿沟

交行利用科技创新使金融服务惠及更多包括长者在内的客群。7.0版本升级养老专区，从全市场优选具有长期性、稳健性的养老投资产品；精选行业优质机构联手打造一站式养老服务，覆盖挂号问诊、远程医疗、居家健康检测等多项权益；量身定制养老计划，助力客户提前规划高品质银发生活。7.0版本还上线了普惠专版，推出“烟户贷”“菌菇贷”“兴农e贷”等特色场景类普惠贷款，连接个人与企业，为小微企业和个体工商客户提供一站式普惠金融服务。

“一部手机就是一个交行”，迈入数字化转型时代，交行将持续以科技为引领，以创新为驱动，从客户视角出发，推动手机银行不断迭代升级，为亿级用户提供更便捷、更优质的智慧服务，以高质量的数字金融供给，服务人民美好生活，服务经济社会高质量发展。

(责编：董童、曹淼)

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