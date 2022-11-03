北京时间2022年

11月3日9时32分

中国空间站梦天实验舱

顺利完成转位

我国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及发射这些航天器所使用的长征系列运载火箭，均由中国航天科技集团有限公司研制，工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。

转位期间，梦天实验舱先完成相关状态设置，再与空间站组合体分离，之后采用平面转位方式经约一小时完成转位，与天和核心舱节点舱侧向端口再次对接。今天下午，神舟十四号航天员乘组将进入梦天实验舱。

▲ 当前的空间站组合体示意图

梦天实验舱转位完成标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成，向着建成空间站的目标迈出了关键一步。按计划，后续将开展空间站组合体基本功能测试和评估。

历史镌刻着我们的征途

2020年

5月5日

长征五号B运载火箭首飞，发射新一代载人飞船试验船，空间站阶段飞行任务首战告捷。

5月8日

新一代载人飞船试验船返回舱安全着陆。

2021年

4月29日

长五B火箭发射空间站天和核心舱。

5月29日-30日

长征七号运载火箭发射天舟二号货运飞船，飞船对接于天和核心舱后向端口。

6月17日

长征二号F运载火箭发射神舟十二号载人飞船，飞船对接于天和核心舱前向端口，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波进入天和核心舱，中国人首次进入自己的空间站。

7月4日

神舟十二号航天员乘组完成空间站阶段首次出舱活动全部既定任务。

8月20日

神舟十二号航天员乘组完成第二次出舱活动全部既定任务。

9月17日

神舟十二号载人飞船返回舱安全着陆，航天员乘组状态良好。

9月18日

天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，绕飞至前向端口，完成自动交会对接。

9月20日

长七火箭发射天舟三号货运飞船，飞船对接于天和核心舱后向端口。

9月23日-24日

空间站天和核心舱电推进子系统的四台推力器完成首次在轨点火测试。

10月16日

长二F火箭发射神舟十三号载人飞船，飞船对接于天和核心舱径向端口，航天员翟志刚、王亚平、叶光富进入天和核心舱，中国空间站迎来第二个飞行乘组和首位女航天员。

11月7日-8日

神舟十三号航天员乘组完成首次出舱活动全部既定任务，这是中国航天史上首次有女航天员参加的出舱活动。

12月26日-27日

神舟十三号航天员乘组完成第二次出舱活动全部既定任务。

2022年

1月6日

空间站机械臂转位货运飞船试验成功，这是我国首次利用空间站机械臂操作大型在轨飞行器进行转位试验。

1月8日

神舟十三号航天员乘组完成手控遥操作货运飞船与空间站组合体交会对接试验。

3月27日、31日

天舟二号货运飞船撤离空间站核心舱组合体、受控再入大气层。

4月16日

神舟十三号载人飞船返回舱安全着陆，航天员乘组状态良好。

4月20日

天舟三号货运飞船从天和核心舱后向端口分离，绕飞至前向端口，并完成自动交会对接。

5月10日

长七火箭发射天舟四号货运飞船，飞船对接于天和核心舱后向端口。

6月5日

长二F火箭发射神舟十四号载人飞船，飞船对接于天和核心舱径向端口，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲进入天和核心舱。

7月17日、27日

天舟三号货运飞船撤离空间站组合体、受控再入大气层。

7月24日

长五B火箭发射空间站问天实验舱。

7月25日

问天实验舱对接于天和核心舱前向端口，随后神舟十四号航天员乘组进入问天实验舱，这是中国航天员首次在轨进入科学实验舱。

9月1日-2日

神舟十四号航天员乘组完成首次出舱活动全部既定任务，这是我国航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱实施舱外活动。

9月17日

神舟十四号航天员乘组完成第二次出舱活动全部既定任务。

9月30日

问天实验舱完成转位，这是我国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作。

10月31日

长五B火箭发射空间站梦天实验舱。

11月1日

梦天实验舱对接于天和核心舱前向端口。

11月3日

梦天实验舱完成转位，中国空间站“T”字基本构型组装完成。

来源/中国载人航天工程办公室，央视网

记者/任长胜

编辑/刘淮宇 高一鸣

美编/杨帅

校对/赵聪

监制/黄希

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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