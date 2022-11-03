飞天圆梦丨此刻载入史册！梦天转位成功，中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成！
北京时间2022年
11月3日9时32分
中国空间站梦天实验舱
顺利完成转位
我国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及发射这些航天器所使用的长征系列运载火箭，均由中国航天科技集团有限公司研制，工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。
转位期间，梦天实验舱先完成相关状态设置，再与空间站组合体分离，之后采用平面转位方式经约一小时完成转位，与天和核心舱节点舱侧向端口再次对接。今天下午，神舟十四号航天员乘组将进入梦天实验舱。
▲ 当前的空间站组合体示意图
梦天实验舱转位完成标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成，向着建成空间站的目标迈出了关键一步。按计划，后续将开展空间站组合体基本功能测试和评估。
历史镌刻着我们的征途
2020年
5月5日
长征五号B运载火箭首飞，发射新一代载人飞船试验船，空间站阶段飞行任务首战告捷。
5月8日
新一代载人飞船试验船返回舱安全着陆。
2021年
4月29日
长五B火箭发射空间站天和核心舱。
5月29日-30日
长征七号运载火箭发射天舟二号货运飞船，飞船对接于天和核心舱后向端口。
6月17日
长征二号F运载火箭发射神舟十二号载人飞船，飞船对接于天和核心舱前向端口，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波进入天和核心舱，中国人首次进入自己的空间站。
7月4日
神舟十二号航天员乘组完成空间站阶段首次出舱活动全部既定任务。
8月20日
神舟十二号航天员乘组完成第二次出舱活动全部既定任务。
9月17日
神舟十二号载人飞船返回舱安全着陆，航天员乘组状态良好。
9月18日
天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离，绕飞至前向端口，完成自动交会对接。
9月20日
长七火箭发射天舟三号货运飞船，飞船对接于天和核心舱后向端口。
9月23日-24日
空间站天和核心舱电推进子系统的四台推力器完成首次在轨点火测试。
10月16日
长二F火箭发射神舟十三号载人飞船，飞船对接于天和核心舱径向端口，航天员翟志刚、王亚平、叶光富进入天和核心舱，中国空间站迎来第二个飞行乘组和首位女航天员。
11月7日-8日
神舟十三号航天员乘组完成首次出舱活动全部既定任务，这是中国航天史上首次有女航天员参加的出舱活动。
12月26日-27日
神舟十三号航天员乘组完成第二次出舱活动全部既定任务。
2022年
1月6日
空间站机械臂转位货运飞船试验成功，这是我国首次利用空间站机械臂操作大型在轨飞行器进行转位试验。
1月8日
神舟十三号航天员乘组完成手控遥操作货运飞船与空间站组合体交会对接试验。
3月27日、31日
天舟二号货运飞船撤离空间站核心舱组合体、受控再入大气层。
4月16日
神舟十三号载人飞船返回舱安全着陆，航天员乘组状态良好。
4月20日
天舟三号货运飞船从天和核心舱后向端口分离，绕飞至前向端口，并完成自动交会对接。
5月10日
长七火箭发射天舟四号货运飞船，飞船对接于天和核心舱后向端口。
6月5日
长二F火箭发射神舟十四号载人飞船，飞船对接于天和核心舱径向端口，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲进入天和核心舱。
7月17日、27日
天舟三号货运飞船撤离空间站组合体、受控再入大气层。
7月24日
长五B火箭发射空间站问天实验舱。
7月25日
问天实验舱对接于天和核心舱前向端口，随后神舟十四号航天员乘组进入问天实验舱，这是中国航天员首次在轨进入科学实验舱。
9月1日-2日
神舟十四号航天员乘组完成首次出舱活动全部既定任务，这是我国航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱实施舱外活动。
9月17日
神舟十四号航天员乘组完成第二次出舱活动全部既定任务。
9月30日
问天实验舱完成转位，这是我国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作。
10月31日
长五B火箭发射空间站梦天实验舱。
11月1日
梦天实验舱对接于天和核心舱前向端口。
11月3日
梦天实验舱完成转位，中国空间站“T”字基本构型组装完成。
来源/中国载人航天工程办公室，央视网
记者/任长胜
编辑/刘淮宇 高一鸣
美编/杨帅
校对/赵聪
监制/黄希
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- 神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱
- 人民网北京11月3日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月3日15时12分，神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱。 后续，神舟十四号航天员乘组将在空间站内先后迎接天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的访问，届时神舟十四号、十五号两个乘组将完成中国航天史上首次航天员乘组在轨轮换。…
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