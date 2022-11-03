原标题：2022云栖大会开幕 阿里张勇：以更先进技术承担更大责任

在11月3日开幕的2022云栖大会上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，科技是阿里巴巴从过去走到现在，并且更好走向未来的基石。阿里对技术先进性的追求始终不变，未来将承担更大的责任，为社会经济发展作出更大贡献。

张勇同时表示，阿里巴巴未来将持续挖掘、见证、支持中国青年科学家的成长，并鼓励公司的工程师以公益之心，走向社会，走到乡村，授人以渔，推动乡村振兴和社会发展。

在64所学校捐建云机房 绿电采买居科技行业首位

张勇说：“更先进的技术是为了承担更大的责任，技术的不断演进让我们有能力为社会经济发展和人们的美好生活作出更大贡献。”

在去年的云栖大会上，阿里巴巴发起“少年云助学”计划，提出发挥云计算的技术优势，用工具公平促进教育公平。一年后的今天，该计划已经取得阶段性进展。

据介绍，阿里巴巴与教育部门试点共建，已在全国64所学校捐建云机房，捐赠云电脑账号3万个。这些学校约有一半学生是留守儿童，条件相对落后。云电脑可以在云端更新，不断升级算力，始终保持最新配置，师生们从终端进入专属账号，就能随时随地上云，在云上保存、使用资源。

张勇表示，“我们希望通过‘少年云助学’计划，让算力奔流到山区、海岛的村落，让这些孩子有机会接受最前沿的科技教育，飞得更高、看得更远。”

从2009年阿里巴巴开创中国云计算至今，云已经成为全社会普惠、绿色发展的重要基础设施。张勇说，2021年，阿里巴巴将ESG（环境、社会、治理）确立为集团发展的核心战略，提出2030年前实现范围1和2碳中和，范围3碳排强度较2020年减半。2022年，阿里巴巴蝉联中国企业绿电交易排行榜科技行业采买方第一，到2030年，阿里云计算电力供应将100%采用清洁能源。

奖励支持青年科学家成长 上线职业教育普惠平台

会上，与会院士、嘉宾为第五届“青橙奖”得主颁奖，15名获奖人平均年龄仅33岁。他们是我国青年科学家中的佼佼者，研究涉及理论数学、量子物理、生命医学、化学材料等基础科学领域。

青橙奖创设于2018年，是为35岁及以下中国青年学者设立的公益性学术奖项，由阿里巴巴达摩院发起、阿里巴巴公益支持，连续5年支持54位青年科学家。张勇表示，将持续挖掘、见证、支持中国青年科学家成长，助力他们坚持梦想、潜心科研。

在职业教育领域，阿里巴巴开发了职业教育普惠平台“橙点同学”。该平台针对就业“最后一公里”，为职校学生和适龄青年提供线上培训、认证和就业的一体化平台和内容，上线半年多以来，已推出200多门职业技能课程，学习人数超4万人，累计学习时长超8万小时。

设立乡村振兴技术官 220人送技术下乡

乡村振兴是国家战略，也是阿里巴巴连续多年持续重点投入的领域。张勇说：“乡村振兴，人才是关键。目前阿里近一半员工是工程师，员工是公司的重要财富，也是推动技术普惠的力量。公司鼓励工程师以公益之心，走向社会，走到乡村，授人以渔，推动乡村振兴和社会发展。”

过去一年，阿里内部遴选出220名乡村振兴技术官和专家志愿者，他们奔赴山西、四川、河北、湖南、陕西、云南6省的11个欠发达县域，开展数字化志愿服务，涵盖田野文物保护、智慧种养殖、普惠技术教育等领域。

与此同时，阿里巴巴设计师团队发起公益项目“寻找远方的美好”，不仅阿里设计师积极参与，还广泛吸纳社会力量。1500多人结合乡村文化元素重塑农产品包装，帮助土特产走出深山成为爆款，过去几年累计帮扶成交7700多万元，还创新应用数字藏品支持文物保护。

(责编：董童、曹淼)

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