神十四航天员签收新房间！总台独家天地连线来了
2022年11月03日19:36 | 来源：央视新闻
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据中国载人航天工程办公室消息，北京时间11月3日15时12分，神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱。
后续，神舟十四号航天员乘组将在空间站内先后迎接天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的访问，届时神舟十四号、十五号两个乘组将完成中国航天史上首次航天员乘组在轨轮换。
天地连线：总台主持人对话航天员乘组谈“乔迁”感受
新居配齐，三舱合“T”。总台主持人对话刚刚进入梦天舱的神舟十四号航天员乘组。在轨驻留近5个月最深感受是什么？现在一居室变三居室，新居感觉怎么样？航天员陈冬：我们的家变宽敞了。
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监制/徐冰 主编/马文佳
总台记者/冀惠彦 王刚 林琳 刘冠青 宋星光
编辑/隋邦科
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(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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