新华社北京11月3日电（记者王希）记者3日从国务院国资委了解到，今年以来，中央企业以有效投资加快产业链强基础、补短板，保障产业链安全稳定发展。

统计显示，今年前三季度，中央企业围绕新一代信息技术、高端装备制造、粮食安全等产业链领域的卡点堵点，明确重点投资项目近300项，完成投资超过5000亿元，对于产业链供应链强链补链将发挥积极作用。

打造现代产业链“链长”，是实现产业链现代化的有效方式。近年来，国资委成立专门领导小组和工作专班作出系统部署，推动中央企业打造现代产业链“链长”工作扎实起步。

据了解，目前国资委已遴选出两批“链长”企业。国资委将进一步研究政策清单，完善分类监管和差异化支持措施，营造深入推进“链长”建设的良好氛围。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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