察哈尔右翼前旗（以下称察右前旗）位于内蒙古自治区中部，地处北纬41°，海拔1400米，夏季平均气温18℃，昼夜温差大、光照充足，是马铃薯黄金种植带。自2016年定点帮扶察右前旗以来，全国人大机关紧紧抓住国家推动马铃薯主粮化开发战略机遇，在察右前旗提出做好“小土豆”的“大文章”，积极支持察右前旗做大做强马铃薯产业，为全面推进乡村振兴、推动经济社会发展作出重要贡献。

一、 积极争取项目资源，助推马铃薯产业发展。全国人大机关充分发挥接触面广、联系渠道多等自身优势和特点，深入研究国家产业发展总体布局和政策，找准察右前旗区位优势和发展定位，以马铃薯产业为基础，努力争取各方面支持。近年来，成功申请创建国家马铃薯良种繁育基地、国家现代农业产业园、全国首批农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区、国家乡村振兴示范县，落实马铃薯育种创新能力提升、国家数字种植业创新应用基地建设（马铃薯）、畜禽粪污资源化利用等项目，直接引进资金2.32亿元，带动全旗8家自治区级以上龙头企业，42家合作社，11家家庭农场，2.1万余农户、4万余人受益。以国家现代农业产业园为例，2021年，产业园内农民人均可支配收入达到1.93万元，较全旗平均水平高出30%，农民收入持续较快增长，生活水平不断提高。

二、大力培育优良种薯，打造马铃薯的“中国芯”。为有效解决马铃薯单产水平低、专用品种少的问题，在全国人大机关帮扶项目的大力支持下，察右前旗积极对接国家现代农业马铃薯产业技术体系首席科学家金黎平、中国马铃薯航天育种研究院、中国农科院、上海交通大学等专家科研团队，与薯都裕农、民丰、华颂等育种企业合作开展科技攻关和新产品研发，累计培育出适合当地种植的民丰红、民丰12号、华颂7号、冀张薯12号等31个品种，国家现代农业产业园核心区马铃薯亩产超过3吨，逐步实现种业科技自立自强、种源自主可控，有力保障种业安全。

三、推广订单化种植，让村民增产又增收。立足察右前旗得天独厚的自然资源优势，大力推动马铃薯种植业发展，引导龙头企业，实行“企业+基地+农民”的订单经营模式，解决了马铃薯价格波动大、售卖难的问题，有效带动41个村集体3371户11051人参与订单农业，马铃薯规模化种植面积达11万亩，亩均利润达1300元，推动2973户9862名人口稳定增收，一改过去“靠天吃饭”的面貌，把“土蛋蛋”变成了鼓起群众“钱袋子”的“金豆豆”，村民、集体实现了富起来。

四、增强马铃薯精深加工能力，拓展延伸产业链条。在全国人大机关的持续帮扶下，察右前旗马铃薯加工产品已从最初仅有的淀粉，增加到目前的全粉、薯条、薯片、方便粉丝、马铃薯醋、薯纤维、薯蛋白等；马铃薯主食产品也由最初的马铃薯馒头发展到目前的酸奶饼、月饼、饼干、面包等多个产品。产业链条进一步拓展延伸，基本形成了马铃薯良种繁育、规模种植、精深加工、仓储流通、产品销售于一体的全产业链模式。在马铃薯全产业链的带动下，集聚吸附当地32家马铃薯生产加工企业形成良种繁育、农资装备服务、生物有机肥生产、产品包装、电商物流等上下游配套的马铃薯产业集群，带动周边近2.2万人紧密嵌入到马铃薯产业链和价值链中，满足在家门口就业的需求。

五、不断拓宽销售渠道，完善利益联结机制。全国人大机关在自身积极购买察右前旗马铃薯等农产品的同时，联系全国人大代表和大型企业帮助拓宽销售渠道，把察右前旗纳入乡村振兴传播计划助力品牌宣传，累计为察右前旗17家企业150余种优质农产品开辟线上、线下进京销售渠道；先后在京东、天猫、苏宁、拼多多等电商平台开设特产馆，帮助20余家企业的100余类、300余种优质农产品实现线上销售。随着销售渠道的拓宽和品牌知名度的提升，察右前旗农产品销量和售价大幅提升，实现了优品优价。全旗农产品线上平台销售额达1.5亿元，年均增长25%，企业效益年均增幅达20%。通过企业的发展壮大，察右前旗7000余户农户通过订单采购、务工就业、企业分红以及捐赠等形式与企业建立紧密的利益联结机制并稳定受益，其中3200余户脱贫户人均增收1000余元。

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(责编：曹淼、李源)

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