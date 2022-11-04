原标题：海信贾少谦：坚持绿色低碳发展，做“零碳制造”的引领者

“‘零碳制造’是推动绿色可持续发展的必然选择，也是制造业实现高质量发展的必由之路。”11月3日，2022年APEC工商领导人中国论坛暨“可持续中国产业发展行动”年度发布仪式在北京举行。海信集团党委书记、总裁贾少谦在“迈向零碳制造”主题论坛上表示，在节能减碳方面，海信集团仅2021年万元产值综合能耗就改善了10.7%，未来，海信将始终致力于家电产品全生命周期的绿色可持续发展，做“零碳制造”的引领者。会上，海信集团因在绿色低碳制造、清洁生产和关注员工成长方面的卓越表现，入选年度产业案例并荣膺国内最佳实践案例。

贾少谦表示，践行绿色低碳制造，对制造业而言本质上是发展模式的变化和产业结构的转型，要通过技术升级和数字化转型，迈向高端制造和制造高端，实现高质量发展。对于海信来说，“零碳制造”意味着一种贯穿家电“全产业链 + 全生命周期”的先进制造理念和方式，最终指向企业向外界环境的综合碳排放为零这一目标。近年来，海信践行国家双碳战略，初步形成了一套覆盖能源利用、研发设计、供应链、制造、销售与售后、回收与综合利用等全流程的绿色低碳生产体系。

贾少谦同时指出，具体到企业的经营而言，“零碳制造”意味着“高成本低溢价”，一方面需要不断加大绿色技术和低碳减排等各项研发投入和基础设施投入，另一方面，企业通过更高成本生产的绿色低碳产品一开始很难卖出更高的价格，难以让企业获得更高的利润，这会对企业的经营带来很大的挑战。对于海信而言，以绿色环保的方式，生产出更加绿色环保的高质量家电产品，服务并提升消费者的品质环保生活，是海信始终不变的追求。这是一件难但正确的事，近年来，海信以长期主义的战略定力和永续经营的思维践行“零碳制造”，克服了诸多挑战。

贾少谦介绍，近年来，海信通过能源低碳化，在行业内较早推进绿色能源的使用和替代；产品绿色设计，构建完善的绿色供应链；加码绿色制造，引领建设国家级绿色工厂；总结绿色低碳发展经验，提炼固化行业标准等4个方面协同发力，积极践行绿色制造，形成了贯穿家电“全产业链 + 全生命周期”的先进制造理念和方式。

目前，海信已创建8个国家级“绿色工厂”、1个国家级“绿色供应链管理示范企业”和3个省级“绿色工厂”，与此同时，海信多个制造工厂的光伏发电项目已逐渐释放“低碳红利”，2022年光伏发电量占海信总用电量比重将达11.3%，若计入广东地区核电用量，海信集团目前整体绿色电力占比达41%以上。

据了解，APEC是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，是中国改革开放后参与的第一个区域经济合作组织，也是中国深入参与经济全球化的一个重要里程碑。2022年APEC工商领导人中国论坛的主题为“走向绿色经济”，中国论坛是汇聚中国工商界智慧，助力全球经济发展，共建美好亚太的合作交流平台，已成功举办多届。

(责编：董童、李源)

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