2021年3月，在爱茉莉太平洋上海工厂，工人正在检查洗发水产品。

爱茉莉太平洋集团供图

第四届进博会上，参观者在博西家电展台体验除菌净味仪。

博西家用电器集团供图

第四届进博会上，参观者在正大展台试吃产品。

正大集团供图

第四届进博会上，ABB YuMi双臂协作机器人化身“书法家”，吸引国内外参观者驻足。

ABB集团供图

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会将在上海举行。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会被视为新时代中国不断扩大开放的生动写照。

在连续5年参展的“老朋友”看来，进博会不仅是许多新产品、新技术、新服务全球首发、中国首展的平台，更是促进国际经贸合作、实现互利共赢的平台。

“优秀的展示平台和宝贵的合作机遇”

本报记者 陈尚文

“进博会作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，是优秀的展示平台和宝贵的合作机遇。”ABB（中国）有限公司总经理康亮对本报记者表示，进博会为各国企业展示新产品、新技术，建立新的合作伙伴关系、开拓新市场提供了舞台，其所取得的成功也折射出中国的高质量发展和高水平对外开放，坚定了各国企业深耕中国市场、持续在华投资的信心。

在本届进博会上，瑞士ABB集团以“可持续发展的理想合作伙伴”为主题，全面展示智慧能源、智能制造、智能交通、智慧城市四大领域的最新研发成果和数十款展品，包括绿色制氢工厂解决方案、智慧能源管理系统等。

康亮指出，中国主动提出并践行力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系，积极参与全球环境治理，为共同建设清洁美丽的世界发挥着举足轻重的作用。“我们希望通过新技术，探讨如何减少生产对环境的影响，助力各行业转型升级和可持续发展。”

据康亮介绍，自2018年以来，ABB在前四届进博会上累计展示了170多款创新产品和前沿技术，发布了多个新品、数字化解决方案和行业白皮书，众多创新产品和领先技术从进博会起飞，推向中国各地乃至全球市场。其中车载和无人机载天然气泄漏检测系统、全方位温室气体监测解决方案，与中国北斗卫星十厘米级高精准位置服务相结合，可以大幅提升燃气管网安全管理水平，已在北京、重庆等30多个城市落地应用。

来自德国的康亮，将中国视作自己的第二故乡。“从2004年起，我就把根扎在了中国，在这里取得了事业的发展，也收获了幸福的家庭。”他坦言，自己很荣幸能见证中国过去近20年的蓬勃发展并参与其中。

在深圳开设ABB全球开放创新中心，建成ABB厦门工业中心，在上海投资建设ABB机器人超级工厂……“中国是ABB全球第二大市场，是ABB在全球重要的研发与生产基地”。康亮介绍，目前，ABB在中国设有27家本地企业，遍布近130个城市，在华累计投资约190亿元人民币。

“近年来，中国加速数字化转型升级，带动了新技术的融合发展，在5G、人工智能、电动交通、工业互联网、智能制造等领域取得的巨大成就有目共睹。”康亮关注到，中共二十大报告强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。他表示，推进高质量发展过程中释放出新的巨大市场潜力和机遇，将继续吸引ABB等跨国公司持续在华扩大投资、拓展布局。

目前，ABB已成为进博会参展商联盟会员以及工业数字化转型专委会成员。早在本届进博会筹备阶段，ABB就提前锁定了明年进博会的“入场券”。康亮期待并坚信，未来ABB将与中国、与进博会续写更多互利共赢的故事。

“看重它巨大的品牌效应和国际影响力”

本报记者 韩 硕

“进博会集聚世界品牌，是外国企业与中国消费者建立联系的理想平台，很多企业将它作为新品首发地，正是看重它巨大的品牌效应和国际影响力。”德国博西家用电器集团大中华区总裁亚历山大·唐尼（中文名为唐善达）对本报记者表示，今年已经是博西家电连续第五次参展，通过进博会这个“大平台”，可以感受中国这个巨大市场的活力与机遇、产业链的协同和合作，获得与中国经济共同加速成长的机遇和活力。

种下一颗胶囊，用智能灌溉和科学光照技术，就能在一年四季随心收获香料、蔬菜和花卉……在本届进博会上，博西家电智能室内种植机“绿植精灵”迎来亚洲首发。步入以“进阶品质，可续生活”为主题的博西家电展区，绿色可续体验区、现代嵌入式厨房区和德式匠心科技区三大区域，多场景呈现了家居生活和前沿科技深度融合的想象，激发了消费者对未来高品质家居生活的无限向往。

从2018年参加首届进博会开始，博西家电每年都会优中选优，将这场盛会作为向中国消费者全方位展示创新成果的平台。“一年又一年，我们看到进博会发挥的带动作用和溢出效应越来越大。借助这一不断成熟的交流平台，我们的创新技术和卓越方案得以全方位展示，健康可持续的生活方式和前沿理念得以推广，最重要的是企业很多明星产品得以‘本土化’落地。”唐善达清晰记得，第四届进博会期间推出的除菌净味仪一鸣惊人，这款产品一跃成了当时的“网红”爆款，不少消费者在进博会上体验过后便火速下单购买，“这充分显示出进博会给新产品带来市场驱动力和影响力。”

“中国正在推进经济高质量发展，是全球规模最大、最有活力的家电市场之一，也是博西家电在全球最重要的市场之一。”唐善达表示，自1994年扎根中国市场以来，博西家电一直精耕细作，致力于在中国市场不断成长。近年来，中国良好的营商环境给企业创新带来了极大助力，中国政府推出的诸多利好政策也为企业提供了优质的研发、生产和发展条件。“我们对中国的经济前景充满信心，未来会继续加大在华投资，深耕中国市场这方充满活力的沃土。”

2021年，博西家电成为进博会参展商联盟绿色智能家电家居专委会首任会长单位。今年9月，专委会发起了“绿色家电消费倡议”，助力家电家居行业绿色化、智能化发展和生产方式转变。唐善达介绍，中国主张生态优先、绿色低碳的发展道路，每年进博会上都会有诸多参展企业展示最前沿的“双碳”技术和理念，贡献可持续发展思路。“博西家电一直是可持续发展的积极践行者，也期待通过进博会这个平台促进绿色智能家电消费，并推动‘绿色经济’多元发展。”

早在第五届进博会倒计时50天之际，博西家电就率先与进博会定下了“六年之约”。“我们看好进博会的‘大平台’效应，也将继续把握‘进博机遇’。积极参与中国双循环新发展格局，不仅为企业发展集聚动力和活力，也希望为推动中国经济的高质量可持续发展作出积极贡献。”唐善达说。

“搭建各方促进合作、发展、共赢的重要平台”

本报记者 陈尚文

“过去4年的参展经历，让我们对‘中国效率’和‘中国速度’积累了更多直观的感受，也增强了企业深耕并持续专注中国市场的信心。”爱茉莉太平洋中国总裁黄永慜对本报记者表示，这家韩国美妆企业在前四届进博会上共吸引了近80万人次参观，为其品牌及新品在中国市场的落地与发展创造了优良的环境和条件。

作为进博会的“老朋友”，爱茉莉太平洋以“共创智美未来”为主题亮相第五届进博会，携旗下七大品牌、500余件展品、近20款新品参展，全方位展现企业在品牌创新、数字化战略以及可持续经营领域的发展成就。

通过脑电波情绪检测定制让人身心愉悦的入浴剂，在150种色号的海量选择中精准匹配适合个人肤色的粉底液……走进爱茉莉太平洋的展区，人们可以尽享极富想象力的黑科技体验。

在黄永慜看来，进博会不止于展品，更汇聚全球智慧。“如何在世界经济面临诸多复杂挑战之时共克时艰？如何在全球发展倡议的落实进程中发挥跨国企业的作用？进博会及其重要组成部分虹桥国际经济论坛的举行，聚焦全球经济治理和企业创新发展等话题，不仅为世界各国企业提供了跨领域交流、跨行业对话的宝贵机会，还搭建各方促进合作、发展、共赢的重要平台。”黄永慜说。

今年是中韩建交30周年，也是爱茉莉太平洋进入中国市场的30年。“中国是爱茉莉太平洋最大的海外市场之一，也是集团重要的海外市场和全球化发展的战略要地。”黄永慜指出，中国市场开放包容，消费群体多元，营商环境不断优化，吸引着全球企业。中国消费者对美好生活的追求，带动了强劲的内需增长。“我们真切感受到了中国市场的活力和源源不断的商机，这激励着我们为满足中国消费者对美的追求而不断砥砺前行。”黄永慜说。

据黄永慜介绍，爱茉莉太平洋特别加大了在中国市场的研发投入，每年都有在中国研发的新品亮相，部分商品还远销海外市场。得益于在中国事业的快速发展，爱茉莉太平洋贸易有限公司于2017年正式获批升级为大中华区地区总部。

“‘地区总部’的设定帮助我们对在华贸易、生产和研发进行直接、有效的管理，加速了本土化进程，也有效连接中国市场与全球市场。”他表示，未来将持续加大在华投入，力求通过新渠道和新技术的突破创新，助力中国美妆行业的蓬勃发展，为中国消费者带来更高品质、定制化的产品与服务体验。

“作为中国对外开放的三大展会平台之一，进博会是中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措。”黄永慜说，全球之约如期而至，相信这必将进一步促进各国加强经贸交流合作，为世界经济发展注入鲜活动力。

“彰显了中国推进高水平对外开放的坚定决心”

本报记者 韩 硕

“正大可以说是进博会情谊深厚的‘老朋友’了！过去四年，借助这个巨大的平台，我们收获了宝贵的机会与合作。我们也会长期与中国国际进口博览局合作，年年都来！”正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长薛增一与团队正在为展区、展品等参展的各项细节忙碌，“进博会提供的品牌效应和洽谈渠道弥足珍贵，我们也在这儿认识了很多合作伙伴，结交了很多朋友，所以每年都格外期待‘奔赴’这场盛会。”

正大集团已经连续五年参展，是泰国参展的代表性企业，也是本届进博会食品及农产品展区最大的参展企业之一，设有面积达500平方米的大型展台。薛增一介绍，今年正大集团共组织6个进口业务板块参展，安排了涵盖植物基产品、休闲零食、宠物食品、泰国酱料、冷冻猪肉等品类的110余款产品。“我们将一如既往地把最安全、最优质、最健康、最丰富的食品带给中国市场，满足中国消费者的需求。”他说。

早在1979年，正大集团就选择在中国投资兴业，创办了深圳第一家外商投资企业，获得了0001号外商投资企业批准证书。目前，正大集团在中国已设立600余家企业，拥有员工近10万人，是中国外商投资规模最大、投资领域最多的跨国企业集团之一。中国市场也为正大集团贡献了占全球近1/3的收入，2021年总营业额达1800亿元人民币。

“40多年来，正大集团见证了中国改革开放的伟大历程和巨大成就，不仅是贡献者，更是受益者。”薛增一认为，中国推进高水平对外开放，持续欢迎外商投资，并致力于营造开放、公平的商业环境，改革开放事业正在不断深化，“进博会是中国扩大对外开放的创举，彰显了中国推进高水平对外开放的坚定决心和扩大开放的积极信号”。

薛增一表示，中国加快构建的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为正大集团提供了宝贵的新发展机会。“近年来，中国市场消费水平、消费品质、对食品多样化的追求不断提升，这对我们而言是巨大的增长潜力。借助进博会这个平台，我们可以发挥在农牧食品领域的优势，整合全球各地资源，把更多农牧产品介绍到中国市场。”他说。

“疫情等不确定因素依然影响着世界经济发展，但具备韧性和活力的中国经济引领着全球经济复苏。”薛增一说，正大集团看好中国的投资环境和消费市场，未来计划将中国市场收入份额提升至全集团的50%以上。“为此，我们将抓住机会不断加大全产业链的投资和发展，积极适应新时代的发展形势。为促进泰中友好和经贸合作交流发挥更大作用，也为中国新时代的经济建设发展作出新的贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 15 版）

(责编：王震、陈键)

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