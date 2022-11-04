国纪平

风起东方，大潮奔涌。11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会将在国家会展中心（上海）举行。黄浦江畔，“四叶草”又一次敞开怀抱，欢迎五洲宾客，共谋合作共赢。

进博会，这一由习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的世界上首个以进口为主题的国家级展会，已成为举世瞩目的贸易盛会、开放合作的重要平台、全球共享的国际公共产品。近年来，尽管单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，中国办好进博会的决心坚定不移，扩大高水平对外开放的决心坚定不移，同世界分享发展机遇的决心坚定不移，维护和引领经济全球化的决心坚定不移。

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。”作为党的二十大后中国举办的首场重大国际展会，第五届进博会将又一次让世界感受新时代中国开放的大门只会越开越大。

“进”而有为，“博”采众长。在世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开的当下，中国将以举办第五届进博会为契机，与各方携手谱写更多开放合作、互利共赢的故事，为推动世界经济复苏、促进全球共同发展、构建人类命运共同体作出新的贡献。

（一）

“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”。进博会见证着中国“言必信、行必果”的大国担当。

这是春华秋实、硕果累累的盛会。

进博会的成绩单十分亮眼：前四届累计意向成交额达2700多亿美元。一份份采购订单的落地，一次次战略合作的牵手，呈现出进博会的喜人成果。

进博会是洽谈经贸合作的盛会，也是展示创新展品的盛会。前四届进博会共发布新产品、新技术、新服务超过1500项，成为重要的全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。越来越多的跨国企业和投资商以进博会为纽带，深耕中国市场，共享发展机遇。

进博会的成功，是对中国坚定扩大开放、倡导合作共赢、共享发展机遇的生动诠释。中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元。植根于如此巨大规模的市场，进博会具有天然的吸引力。它是一把“金钥匙”，帮助更多渴望在经济全球化大潮中乘势而上者打开中国机遇之门。牙买加总理霍尔尼斯说，进博会展现了中国开放包容的理念。推动更多进口，体现了中国致力于加强全球贸易和投资的承诺，让更多国家和民众都有机会从全球繁荣中受益。

这是春风化雨、广交朋友的盛会。

每届进博会都会有一本“参展商名录”，随着名录逐渐变厚，进博会“朋友圈”也不断扩大。很多参展商感叹，从一本小小的名录就可以看遍世界，“看到一个越来越开放的中国”。

进博会以开放的魅力留住朋友。过去4年，120多家世界500强及行业龙头企业连续参展。今年，全球十大工业电气企业、四大粮商、十大医疗器械企业、十五大药品企业、十五大品牌车企等，都将齐聚“四叶草”。进博会日益成为众多行业的前沿风向标、全球企业的年度嘉年华。

进博会以开放的胸怀迎来朋友。巴基斯坦的喜马拉雅盐灯、阿富汗的手工羊毛地毯、秘鲁的羊驼玩偶……对于很多发展中国家的中小微企业来说，进博会不仅是商品的汇集地，更是希望的新起点，寄托着当地一个村庄或一个行业对美好生活的渴望与追求。第四届进博会上，还有来自27个最不发达国家的企业签约参展。今年，最不发达国家企业免费摊位数量比上届增加近1倍，这些企业将在进博会上与全球产业链供应链价值链实现对接。

各方共赴东方之约，信赖的是中国推进高水平对外开放的坚定决心和满满诚意。连续五届参展，博世公司相关负责人深有感触：“通过与合作伙伴沟通交流，我们的创新更有方向性也更有底气，服务全球市场的能力也在不断提升。”

这是激荡思想、交流互鉴的盛会。

进博会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。尽管一些国家奉行保护主义、执迷于打造“小圈子”，给经济全球化和文明交流互鉴带来挑战，但中国坚持开放共享，共建合作共赢大平台，共奏美美与共大合唱，让“一花独放不是春，百花齐放春满园”的观念深入人心。

今年，66个国家和3个国际组织参加线上国家展，彰显文明交流互鉴深刻内涵；虹桥国际经济论坛以“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”为主题，将发布《世界开放报告2022》和最新世界开放指数，搭建起激荡思想、谋求共识的高端对话平台。

“在经济全球化深入发展的今天，弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。”习近平主席在首届进博会开幕式上阐释的理念获得广泛赞同。塞尔维亚总理布尔纳比奇表示，进博会所代表的道路，指向和平共处、国际合作、共同繁荣，以及加强国家间的经济依存、文明对话和人文联系。面对共同挑战，封闭、疏远和阻塞沟通不是解决办法，各国团结、整合资源，一起寻求对策才是正解。

相通则共进。进博会已成为中国与世界共享机遇、共同进步、共迎未来的重要桥梁。作为中国构建新发展格局的示范窗口、推进高水平对外开放的重要平台、实现高质量发展的有效载体、践行多边主义的重大舞台，进博会必将越办越好！

（二）

背靠长江水，面向太平洋，进博会举办地上海长期领中国开放风气之先。开放、创新、包容已成为上海最鲜明的品格。这种品格是新时代中国发展进步的生动写照。

“中国举办国际进口博览会，主动扩大进口，是着眼于推动新一轮高水平对外开放、深化共建‘一带一路’国际合作、共同构建开放型世界经济的主动作为。”在开放还是封闭、前进还是后退的人类重大抉择面前，中国以办好进博会的实际行动，持续推进高水平对外开放，坚定引领开放合作。

在首届进博会上强调开放合作是增强国际经贸活力的重要动力、推动世界经济稳定复苏的现实要求、促进人类社会不断进步的时代要求，在第二届进博会上提出共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，在第三届进博会上提出各国要携手致力于推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放，到在第四届进博会上强调共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界，习近平主席在过去四届进博会开幕式上发表的主旨演讲中，“开放”一词出现了逾百次。

中国不断激发进口潜力、持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边合作深入发展，用实际行动兑现扩大开放的承诺。中国坚定不移维护真正的多边主义，坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，坚定不移维护世界共同利益，为世界经济发展注入强大活力和动力。

今年，进博会将设立“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，为各国深入了解新时代中国提供新的窗口。

十年来，中国实行更加积极主动的开放战略。全面实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，利用外资规模不断扩大；积极构建面向全球的高标准自由贸易区网络，对外签署的自贸协定由10个增加到19个；部署建设21个自贸试验区和海南自由贸易港，打造一系列改革开放新高地、试验田；举办进博会、服贸会、消博会等高水平开放展会；推动共建“一带一路”高质量发展取得实打实、沉甸甸的成就。

十年来，中国贸易总额从4.4万亿美元增至6.9万亿美元，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴和全球第一贸易大国；年度实际使用外资从7000多亿元人民币增长到1.15万亿元人民币，自2017年起连续五年位居全球第二位；境外投资存量由不足0.6万亿美元增长到超过2.7万亿美元，位居全球第三位，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

开放的春风吹遍神州大地。在广西防城港，刚满10岁的东兴国家重点开发开放试验区内，诞生首张34证合一的“一照通”营业执照；在江苏南京，中国（江苏）自贸试验区南京片区在全国首创“海外仓离境融”服务平台；在甘肃天水，50个集装箱浓缩苹果清汁搭乘专列运抵青岛港、出口南非开普敦，为更多全球消费者品尝“甘味”农产品搭建起新通道……法国总统马克龙说，中国实现了人类历史上规模最大、速度最快的经济社会进步。中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。

开放的春风吹向世界各地。“进博会的成功举办使包括泰国在内的很多国家获益”“非洲产品受欢迎，我格外高兴”“进博会是展示哥斯达黎加产品的绝佳平台，对促进两国贸易往来发挥了至关重要的作用”“进博会的平台作用正在持续放大，充分展现中国开放的胸怀”……透过进博会带动的开放合作热潮，国际社会更加清晰地看到，开放是当代中国的鲜明标识，开放合作早已深深融入当代中国的发展理念。

面向未来，中国将顺应历史潮流，主动识变应变求变，将开放的大门越开越大，以自身发展促进合作共赢，以实际行动推动构建开放型世界经济。

（三）

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国发展是属于全人类进步的伟大事业。

相约进博，共享机遇，已成为参展企业的共识。很多企业从“头回客”变“回头客”，从“回头客”变“常驻客”。今年，参加第五届进博会的世界500强和行业龙头企业超过280家，回头率近90%。多家全球知名企业和机构看好中国市场，积极签约第六届进博会……进博会这面多棱镜，折射出中国机遇的七彩光辉。

进博会与日俱增的吸引力，源自中国巨大的市场机遇。

西门子医疗带来全球首展的5G移动急危重症介入救治单元，现代汽车集团带来全球首款量产并已开始销售的氢燃料重卡，格兰富带来全球首发御水智TM第三代智慧分析诊断系统……从期待首秀到年年赴约，各国企业在进博会充分感受到中国市场的东风暖流。

今年前三季度，中国货物贸易进出口总值31.11万亿元人民币，同比增长9.9%。伴随着中国着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国市场日益成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。伴随着中国扩大高水平开放的坚定步伐，进博会必将进一步激发中国市场蕴藏的巨大合作潜力，吸引全球资源在此交流、汇聚并发展壮大。

进博会与日俱增的吸引力，源自中国优质的投资机遇。

中国商务部最新发布的数据显示，今年前三季度，中国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%。中国贸促会近日发布的今年第三季度外资营商环境调研报告显示，中国市场对外资依然保持较强吸引力，近八成外资企业保持现有生产业务规模。在国际形势复杂严峻、跨国投资疲软的背景下，中国吸引外资克服多重困难，实现稳中有增、稳中提质，充分说明跨国公司对中国投资机遇的长期看好。外资企业负责人感叹：“中国是一个‘海阔凭鱼跃’的地方。我感到自己‘如鱼得水’。”

今年进博会首次设立“展商变投资商”展示区，汇聚了众多投资中国的故事。武田制药将其研发亚太总部落地上海浦东，蔡司光学成为深耕中国市场的坚定投资商，霍尼韦尔将所有业务集团落户中国谋求更长远发展……越来越多参展商看中中国基础设施条件好、产业链完备、消费市场巨大、创新人才充足优势，认定“投资中国就是投资未来”，加速变身投资商，布局中国市场，在这片投资的热土上深深扎根。

进博会与日俱增的吸引力，源自中国宝贵的增长机遇。

世界百年未有之大变局正在加速演进，世界进入新的动荡变革期。全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张等风险相互交织，加剧了世界经济复苏进程的不确定性。在这个变乱交织的世界，最稀缺的是稳定性和确定性，人们最渴望的也是稳定性和确定性。

十年来，中国经济实力实现历史性跃升。中国国内生产总值从54万亿元人民币增长到逾114万亿元人民币，经济总量占世界经济的比重达18.5%，提高7.2个百分点，稳居世界第二位。2013年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率达38.6%，超过七国集团国家贡献率的总和，是推动世界经济增长的第一动力。保加利亚—中国工业发展商会主席德西斯拉娃·东切娃表示，“中国已经成为了世界经济‘皇冠’上的一颗真正的‘明珠’”。

中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变。中国国家统计局近日发布的数据显示，前三季度，中国国内生产总值同比增长3%，比上半年加快0.5个百分点，中国经济总体呈现恢复向好态势。高质量发展的中国经济，将为全球经济的稳定和增长提供持续强大的推动力。

第五届进博会克服新冠肺炎疫情影响如期举办，正是中国致力于向世界供给稳定性和确定性的体现。国际人士表示：“进博会向不确定的世界经济注入了动力，稳定了各方预期，凝聚了全球企业对中国的信心和期待，也向世界展示了中国市场的韧性和胸怀。”

在开放中创造机遇，在合作中破解难题。中国将完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局，为世界带来更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，携手各国走出一条共同发展的康庄大道。

（四）

今年适逢人类完成首次环球航行500周年。不久前，世界多地以各种形式纪念这一人类历史上的壮举，表明开放与联通仍是国际社会的普遍期待。

人类历史就是一部走向开放联通的历史。从张骞到郑和，从哥伦布到麦哲伦，人类从未放弃探索彼此联通的道路，永远铭记不被逆风和回头浪所阻的航行者。马克思、恩格斯论述的世界贸易、世界市场、世界历史等，深刻揭示了经济全球化的本质、逻辑和过程。

2017年1月，面对世界范围内保护主义抬头、各方对全球化走向感到迷茫的现实，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表主旨演讲，深刻阐明经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，充分表明中国引领世界经济和全球化正确方向的责任担当。这篇被誉为“冬日暖阳”的重要演讲，迅速从阿尔卑斯山传遍全球。

同年5月，在包括29位外国元首和政府首脑在内的来自140多个国家和80多个国际组织约1600名代表出席的首届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席郑重提出中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。继提出“一带一路”倡议后，中国成功打造首个以进口为主题的国家级展会，坚定支持贸易和投资自由化便利化，坚定推动经济全球化。

经济全球化是不可逆转的历史大势，不依人的意志为转移。人类可以认识、顺应、运用历史规律，但无法阻止历史规律发生作用。

百年变局和世纪疫情叠加交织，一些人对经济全球化的态度发生变化，鼓吹“逆全球化”，甚至宣扬“全球化终结”。当世界经济处于下行期的时候，全球经济“蛋糕”不容易做大，甚至变小了，增长和分配、资本和劳动、效率和公平的矛盾就会更加突出，但世界决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。

历史大势必将浩荡前行。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。“全球化是成功的，让很多的繁荣成为可能”，德国总理朔尔茨近日表示，“‘脱钩’是错误的答案”，德国必须与包括中国在内的各国开展贸易。

在进博会，中国竭力帮助各国实现互利共赢。“进博会是中国改革开放成功例证之一，为国际贸易与相互交流创造了良好机会”“进博会让中国市场与世界市场相通”“进博会架起了与世界共享中国市场红利的桥梁”……国际人士纷纷表示，引领开放合作的进博会，不断增强各方对经济全球化发展的信心。

中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“中国坚持经济全球化正确方向，推动贸易和投资自由化便利化，推进双边、区域和多边合作，促进国际宏观经济政策协调，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能，反对保护主义，反对‘筑墙设垒’、‘脱钩断链’，反对单边制裁、极限施压。”

中国加快构建新发展格局，加快建设全国统一大市场，深化与全球市场的互动联通；中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境；中国同140多个国家、30多个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，让发展成果更好惠及各国人民，坚定引领“新型经济全球化”；中国推动全球规模最大的自贸协定——《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，并持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》……新时代的中国主动拥抱经济全球化，不断推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，为完善全球经济治理带来了希望。

（五）

一片“四叶草”，一展汇全球。

让展品变商品、让展商变投资商，越办越好的进博会交流创意和理念，联通中国和世界，彰显中国开放、自信、从容、担当的大国形象，也是新时代中国推动构建人类命运共同体的生动写照。

“迎着进博会的‘春风’，继续拥抱‘共同体’的理念，进一步开放自己的‘朋友圈’，在进博‘生态圈’中与中国、与世界共享更多机遇”……透过进博会这扇窗口，各国人士感受到中国开放发展的有力脉动，感受到中国推动构建人类命运共同体的扎实行动。

当今世界，全球性挑战日益增多。世纪疫情阴霾未散，地缘冲突再起波澜；世界经济复苏乏力，发展鸿沟日益加剧；气候治理等课题待解，数字治理等难题又至。人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决。解决世界上错综复杂的问题，出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

自提出以来，构建人类命运共同体理念不断在实践中丰富、完善和发展，实现了从“一方领唱”到“众声合唱”的多重跨越。构建人类命运共同体多次写入双多边合作文件和联合国多项决议，激荡起全球广泛共鸣和普遍共识，展现出强大的生命力与感召力，被视为是“超越民族国家意识形态的‘全球观’，为推动世界和平与发展开辟了新路径”，是“人类在这个星球上的唯一未来”。

党的十八大以来，中国以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理体系改革和建设，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。无论国际风云如何变幻，中国始终积极参与全球治理体系改革和建设，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

从积极参与联合国维和行动和国际军控、裁军、防扩散进程，呼吁国际社会坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，到全力推动和参与国际抗疫合作，发起《全球数据安全倡议》；从推动共建“一带一路”高质量发展，维护全球产业链供应链安全稳定，到深度参与全球治理和南南合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，积极打造高水平对外开放新格局；从弘扬全人类共同价值，倡导以文明互鉴超越文明冲突，到坚定推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，宣布“双碳”目标，推动落实《巴黎协定》……中国不限于一时一事，不囿于一国一域，顺势而为、主动作为，不断为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量。

当前，世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。一方面，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明；另一方面，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。

构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。”

只有各国行天下之大道，和睦相处、合作共赢，繁荣才能持久，安全才有保障。中国提出全球发展倡议，得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织积极响应和支持，60多个国家加入“全球发展倡议之友小组”；中国提出全球安全倡议，得到70多个国家赞赏和支持。中国将同国际社会一道，努力落实这两大倡议。

“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。”中国将继续坚持对话协商，推动建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，推动建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，推动建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，推动建设一个开放包容的世界；坚持绿色低碳，推动建设一个清洁美丽的世界。

*** ***

我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。

进博会所展现的，是一个大国、一个有五千多年文明史的伟大民族在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展的智慧和格局，是一个百年大党始终从人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史正确认识和处理同外部世界关系的使命与担当。

党的二十大吹响了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进军号角。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。

新时代，共享未来。新征程上，中国将坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，同世界各国携手开创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 07 版）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经