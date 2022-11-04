人民网北京11月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，国际电工委员会（IEC)正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。

据了解，该标准是工业互联网领域的核心基础类标准，首次规范了工业互联网系统的端边云架构，有效填补了国际标准空白，对于规范各国跨行业、跨领域工业互联网平台的架构建设，促进我国工业互联网平台产品的全球应用推广具有重要意义。

据悉，该标准由我国牵头提出，德国、法国、韩国等国专家与我国共同研制。该标准的成功发布标志着我国工业互联网系统的技术发展水平和应用推广成效得到国际认可，有力地支撑全球工业互联网技术和产业的发展。

(责编：王震、吕骞)

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