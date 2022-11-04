安踏集团日前获选亚太经合组织（APEC）中国工商理事会2022年度课题“可持续中国产业发展行动”企业优秀案例，通过产品设计与研发创新倡导低碳消费，推动价值链绿色转型的实践再获认可。该行动由APEC中国工商理事会和国家发改委国际合作中心联合发起，今年聚焦绿色增长与数字经济，挖掘以科技创新为驱动的产业最佳实践，分享中国可持续发展的模式。

安踏集团可持续发展委员会主席及首席财务官赖世贤表示：“我们很高兴获APEC中国工商理事会挑选为可持续中国企业的优秀案例，展现我们应对气候变化的决心。党的二十大报告明确指出，要加快发展方式绿色转型，倡导绿色消费。随着国家订下明确的可持续发展政策及目标，以及资本市场对相关议题的关注日益增加，作为可持续发展的实践者，安踏集团致力将可持续发展理念贯彻在经营之中，通过与消费者、生态伙伴、环境、社会及员工等各利益相关方缔造共生价值，推动可持续发展，肩负起对社会和环境的责任。”

另据了解，安踏集团已成功于渣打银行（中国）有限公司开立“可持续活期存款户口”，并获得“可持续活期存款证书”。作为中国最早采用可持续金融方案的企业之一，安踏集团早在2020年就开始参与金融机构的绿色存款项目，并于今年早些时候完成发行总金额为人民币5亿元的绿色中期票据。所筹资金主要用于建设预期于2024年启用的安踏上海总部，该项目承诺结合绿色空间、节能设计和材料来发展。

作为中国体育行业领先的可持续发展践行者，安踏集团已经连续七年披露ESG报告，并持续完善ESG治理架构，在公司内部成立了可持续发展委员会，积极推进“1+3+5”可持续战略蓝图的落地。2021年度ESG报告显示：安踏集团已成为联合国全球契约的签署成员，支持联合国全球契约的十项原则；加强节能减排和环境保护，推动产业链上下游绿色转型；为52,000多名员工提供广阔的事业平台和健康的工作环境；并与创始人家族成立的和敏基金会一起，投身体育发展、医疗卫生和乡村振兴的公益实践。

(责编：曹淼、李源)

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