本报电 （于越、杨瑶）日前，主题为“非凡十年·见证城长”的青岛城市展亮相第五届中国国际进口博览会。青岛城市展设“国家战略 开放平台”“国际门户 通达世界”“现代产业 链接全球”“活力青岛 精彩宜人”四大板块，26家单位的40余件展品参展，充分展示了青岛在参与中国高水平对外开放过程中取得的各项成就。

在“国家战略 开放平台”板块，青岛展馆展示了青岛建设上海合作组织地方经贸合作示范区的情况，包括上合示范区多式联运中心、胶东国际机场等。同时，展馆围绕贸易便利化、物流便利化，展示了中国（山东）自贸试验区青岛片区的离岸达平台、航空物流“超级货站”、全国首个海运国际快件中心、中国邮政“超级邮仓”等。

“国际门户 通达世界”板块过触屏展示了青岛的港口、航空、铁路、多式联运网体系链路图。青岛是国家重要的开放口岸，青岛港联接180多个国家和地区的700多个港口，青岛胶东国际机场通航全球126座城市，洲际直飞航线11条，海陆空铁“四港联动”高效物流体系不断完善，海铁联运量稳居全国沿海港口城市首位。展区展示了青岛“连接南北、贯通东西”区位优势和日益完善的“海陆空铁”交通基础设施网络。

“现代产业 链接全球”板块展示青岛24条重点产业链体系新蓝图。在传统优势产业方面，展出了轨道交通产业的中车模型、海洋装备产业的“国信1号”模型、智能家电产业的青岛海信智能电视、食品饮料产业的青岛啤酒和青岛饮料集团特色饮品。在十大新兴产业链方面，展出了华大智造超高通量测序仪模型、澳西智能科技有限公司的双摆臂侦察机器人等产品。

“活力青岛 精彩宜人”板块循环播放青岛城市风光，并展示了贝雕看盘《青岛风光》、一方光景青岛纸雕灯、青岛旅游创意书签、风情海天纸雕灯等非遗文创产品。该板块还设有电影墙，展示青岛电影产业发展大事记，并通过大屏幕滚动展示青岛“帆船之都”“音乐之岛”的城市特质。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经