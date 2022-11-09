本报记者 刘 毅 刘温馨

优化能源结构，调整产业结构，建立市场机制，增加森林碳汇……党的十八大以来，在习近平生态文明思想指引下，我国将应对气候变化摆在治国理政更加突出的位置，实施积极应对气候变化的国家战略，推动经济社会发展全面绿色低碳转型，提高碳排放强度削减幅度，强化自主贡献目标，绿色低碳发展取得了显著成效。

新时代十年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放下降34.4%，扭转了二氧化碳排放快速增长的态势，绿色日益成为经济社会高质量发展的鲜明底色。

习近平总书记在党的二十大报告中明确了到2035年我国发展的总体目标，其中之一是“广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”。党的二十大报告还对“积极稳妥推进碳达峰碳中和”作出部署。

奋进新征程、建功新时代。各地区各部门全面贯彻落实党的二十大精神，把应对气候变化作为推进生态文明建设、实现高质量发展的重要抓手，持续实施积极应对气候变化国家战略，积极稳妥推进碳达峰碳中和，推动绿色低碳发展不断取得新成效。

构建“1+N”政策体系，扎实推进碳达峰碳中和

回收分拣、清洗、切片、拉丝、织造……经过12道专业回收再生工序，废弃塑料瓶获得“新生”，8个塑料瓶可以做成1件衣服，14个塑料瓶可以做成1个手提袋。北京抱朴再生环保科技有限公司总经理刘学颂说：“从2019年到去年底，我们安全回收1700多万个废弃塑料瓶并实现循环利用，减少二氧化碳排放约1635吨。”

作为生态文明的践行者、全球气候治理的行动派，中国采取扎实有力行动降碳减污。统计数据显示，2020年中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成了向国际社会承诺的到2020年下降40%—45%的目标。

2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上正式宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

我国构建“1+N”政策体系，扎实推进碳达峰碳中和。去年，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》相继发布，为实现“双碳”目标作出顶层设计，明确了时间表、路线图、施工图。此后，能源、工业、城乡建设、交通运输等重点领域实施方案，煤炭、石油天然气、钢铁等重点行业实施方案，科技支撑、财政支持、统计核算等支撑保障方案，以及31个省区市碳达峰实施方案陆续制定施行。

经济发展与减污降碳协同效应凸显，能源生产和消费革命取得显著成效，产业低碳化为绿色发展提供新动能，生态系统碳汇能力明显提高，绿色低碳生活成为新风尚。

稳步推进能源结构调整，建成世界最大清洁发电体系

山西省大同市广灵县，一个100兆瓦超大规模集中式可再生能源发电基地及储能配套设施，将于今年底投运。“这一项目每年可向算力基础设施提供1.5亿千瓦时绿电，减少温室气体排放约14万吨二氧化碳当量。”山西秦云基础信息科技有限公司首席执行官居静说。

党的十八大以来，我国推动能源革命，大力开发利用非化石能源，推进能源绿色低碳转型。建成世界最大清洁发电体系，水电、风电、光伏等全口径非化石能源发电装机容量突破11亿千瓦。风、光、水、生物质发电装机容量都稳居世界第一。十年来，我国煤炭消费占一次能源消费比重由68.5%下降到去年的56%。

全国碳市场建设大力推进。2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易，第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。截至今年10月21日，全国碳市场碳排放配额累计成交量达1.96亿吨，累计成交额达85.8亿元，市场运行总体平稳有序。通过有效发挥市场机制的激励约束作用，控制了温室气体排放，推动了绿色低碳发展。

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区，当地政府和远景科技集团正携手打造零碳产业园。“园区内80%的电量由区域内的可再生能源发电直供，20%与电网交易，即通过电力交易中心购买绿电，最终实现100%绿色零碳能源供给。”远景科技集团零碳战略高级总监张元说。

生态环境部应对气候变化司司长李高表示：“经过不懈努力，我国实现了经济发展与减污降碳双赢，绿色日益成为经济社会高质量发展的鲜明底色。”

全面贯彻落实党的二十大精神，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系

新时代十年，我国大力发展绿色低碳产业，产业结构不断优化升级。

持续严格控制高耗能、高排放项目盲目扩张，依法依规淘汰落后产能，加快化解过剩产能。战略性新兴产业快速发展，新能源汽车销量去年达到352万辆，位居全球第一。十年来，我国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.5%的经济增长，能耗强度累计下降26.2%，是全球能耗强度降低最快的国家之一，相当于少用了约14亿吨标准煤，少排放了约29.4亿吨二氧化碳。

新时代十年，我国科学推进大规模国土绿化行动，碳汇能力持续提高。

目前，全国森林覆盖率增加到24.02%，森林蓄积量增加到194.93亿立方米，成为全球森林资源增长最多的国家。草原综合植被盖度达到50.32%，湿地保护率达到52.65%。

新时代十年，中国秉持人类命运共同体理念，为推动全球气候治理注入强劲动力。

中国建设性参与气候变化多边进程，为《巴黎协定》的达成、生效和顺利实施作出了历史性贡献。持续深化应对气候变化南南合作，截至今年8月底，累计安排超过12亿元，培训超过2000名发展中国家相关人员。

在日前举行的“中国应对气候变化这十年”暨国家气候战略中心成立十周年学术活动上，中国气候变化事务特使解振华表示，十年来，中国绿色低碳转型取得显著成效，已经走上了一条符合国情的绿色低碳可持续发展之路，用实际行动和成效为发展中国家低碳转型提供了借鉴，为全球气候治理作出了贡献。

“党的二十大为我国进一步做好应对气候变化工作明确了方向。”李高说，要坚持把减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，强化综合治理、系统治理、源头治理；积极稳妥推进“双碳”工作，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快推动重点领域绿色低碳转型；推动落实《国家适应气候变化战略2035》，加快气候变化监测预警和风险管理；积极参与应对气候变化全球治理，为推动构建公平合理、合作共赢的应对气候变化全球治理体系不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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