本报记者 王 珂 喻思南 罗珊珊 李 栋

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞指出：“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”

进博会期间，“RCEP与更高水平开放”高层论坛在国家会展中心（上海）举行，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、区域经济一体化、更高水平开放等成为与会嘉宾讨论的高频词。本届进博会，RCEP成员国均有企业参展，越来越多RCEP成员国企业同赴东方之约、共享开放红利。

RCEP为世界经济发展作出贡献

新加坡贸易和工业部部长颜金勇说，RCEP是全球规模最大的自由贸易协定，彰显了各成员国致力于发展现代、全面、高质量、互利共赢的经济伙伴关系，深入推进区域经济一体化的坚定决心。RCEP必将为推动区域内更高水平的开放、促进本区域实现可持续和具有包容性的增长发挥重要作用。

越南副总理黎文成表示，RCEP具有重要战略意义。RCEP致力于降低关税、加强合作，能够给本地区所有成员带来重大的经济和贸易收益。

诺贝尔经济学奖获得者克里斯托弗·皮萨里德斯教授认为，开放和自由贸易有利于经济的发展。签署双边、多边贸易协定是破除壁垒、为更多人谋福祉的好方法，RCEP就是很好的例子。对企业来说，RCEP长期看将大大降低区域内关税，而原产地规则短期就可以带给企业实惠。

联合国贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘表示，在全球开放程度不断下降、贸易成本不断上升、供应链出现瓶颈的情况下，RCEP推动东亚和亚太地区贸易一体化发展，有助于促进区域乃至世界开放合作，为世界经济发展作出贡献。在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。

积极把握RCEP带来的巨大机遇

新西兰牛奶、澳大利亚牛肉、老挝古树茶、菲律宾黑钻菠萝……本届进博会上，来自RCEP成员国的特色商品吸引了不少关注。“抓住中国开放机遇，是我们做出的最正确的决策之一。”菲律宾企业上好佳公司相关负责人李培明说，上好佳能够从一个生产休闲食品的企业成长为多元化的跨国食品集团，与深度参与中国大市场密不可分。

欧莱雅公司相关负责人费博瑞表示，签署和实施RCEP彰显了中国扩大开放的决心。企业应利用好RCEP优惠规则，并且加强相互交流与合作，实现共同发展。中国拥有发达的数字经济和世界上最好的创新生态系统之一。得益于RCEP和大力推进更高水平开放，中国必将吸引更多外企投资。

京东集团副总裁韩瑞表示，中国市场拥有广阔发展空间。要积极把握RCEP带来的巨大机遇，推动更多海外优质品牌产品进入中国市场，满足人们品质化、个性化消费需求。

恒天然集团相关负责人周德汉表示，2008年生效的中国—新西兰自贸协定成效显著，使中国成为新西兰的最大货物贸易伙伴，这显示了规则融合的魅力。RCEP整合了区域规则，将发挥与双边自贸协定的相同作用，为企业带来更多商机。

参加进博会的不少企业认为，中国开放的大门越开越大，各地积极出台政策措施，提升自贸协定公共服务水平，坚定了商界信心，增强了更多跨国公司在中国扩大投资经营的意愿。

随着RCEP正式生效，青岛企业服务中心挂牌升级为RCEP山东企业服务中心。据介绍，RCEP山东企业服务中心旨在通过政府主导、市场运作的方式在企业服务方面先行先试，打造服务企业的RCEP综合性服务平台。中心联合中国贸促会商事法律服务中心、青岛海关、行政审批等部门，设立政务服务、原产地证书审签等10个中心，分设18个窗口，为企业提供“一站式”行政审批等政务服务。

同各国一道践行真正的多边主义

“RCEP与更高水平开放”高层论坛期间，商务部国际贸易经济合作研究院发布了《中国自由贸易区建设20周年暨RCEP实施进展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2002年中国与东盟签订第一个框架协议，揭开了中国自由贸易区建设的新篇章。20年来，中国的自由贸易区建设经历了实践探索、稳步发展、快速推进和提质升级4个发展阶段，目前已陆续同全球26个国家和地区签署了19个自由贸易协定。

《报告》认为，RCEP作为中国对外签署的经济体量最大的自由贸易协定，是中国构建面向全球的高标准自由贸易区网络的重要基石。RCEP生效实施后，开放红利得到不断释放，对区域和中国经济发展的积极效应正在逐步显现：一方面区域整体对世界的贸易得以快速增长，大多数成员对区内贸易增速超过了两位数，吸引外资增幅明显。另一方面，中国与RCEP的经贸合作成效也逐步显现，为稳外贸稳外资和企业拓展国际市场发挥了重要作用。

东盟秘书长林玉辉认为，RCEP具有三个优点：第一，RCEP作为自由贸易协定，为域内企业进一步开放市场准入，有力促进了域内投资。第二，RCEP理顺了规则规制，海关程序得到了简化。RCEP还纳入一系列新的规则，包括电子商务、知识产权等，这些为下一阶段推动区域市场一体化奠定坚实基础。第三，RCEP是开放包容的机制，其他经济体可以在RCEP生效18个月之后申请加入，共同建立一系列互利共赢的规则，推动区域贸易投资。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员东艳认为，RCEP有助于打造透明开放的营商环境，促进亚太地区经贸规则和制度协调以及贸易投资便利化，降低企业经营成本。另一方面，RCEP有助于构建优势互补、包容发展的产业链分工体系，促进区域产业链融合升级和经济协同发展。

路就在脚下，光明就在前方。未来，中国将同各国一道践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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